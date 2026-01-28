English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ajit Pawar Death Plane Crash: विमानतळ जवळ येताच मोठा आवाज अन्...., अंगावर काटा आणणारे Videos

Ajit Pawar Plane Crash Video: महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाला भीषण अपघात झाला असून त्यांचे निधन झाले आहे. अपघाताचे अनेक व्हिडीओ समोर आले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 28, 2026, 11:33 AM IST
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Plane Crash Video: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाला असून त्यात त्यांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर येत आहे. या अपघातामध्ये अजित पवार गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली होती. पण काही वेळानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. त्यांच्यासह एकूण सहा लोकांचा त्या विमानातील लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी बारामतीमधील विमान अपघाताची माहिती दिली असून त्यांनी सांगितले की,तीन मृतदेह घटनास्थळी सापडले आहेत. अद्याप कुणाचीही ओळख पटली नाही असं पोलिसांनी सांगितलं.  याशिवाय अपघात एवढा मोठा होता की विमानाचे मोठे नुकसान झाले आहेत. 

अजित पवारांच्या विमानाला बारामतीमध्ये लँडिंगच्या वेळी हा अपघात झाला. हे विमान मुंबईहुन रवाना झाले होते. साधारण बुधवारी सकाळी 8.45 वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार बारामतीकडे येत होते. त्यावेळी बारामती विमानतळापासून थोड्याच साधारण 500 फूट उंच आभाळात असतानाच हे विमान दरीसदृश्य भागामध्ये विमान कोसळलं. हे विमान कोसळताच आधी मोठे धुराचे लोट उठले आणि त्यानंतर आग लागलेली दिसली. दरीमध्ये असणाऱ्या एका शेतात हे विमान कोसळल्याची प्राथमिक माहितीआहे. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ समोर आले असून ते व्हिडीओ बघून अनेकांना धक्का बसला आहे. 

हे ही वाचा: बुधवार ठरला 'घात'वार! अजित पवारांप्रमाणेच 'या' मुख्यमंत्र्यांचा झाला होता विमान अपघातात मृत्यू, 25 तासांनंतर सापडलेला मृतदेह

 

पहा अपघाताचे व्हिडीओ 

 

 

 

हे ही वाचा: Maharashtra Breaking News Today LIVE: अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार बारामतीकडे रवाना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची माहिती ही फक्त राजकीय वर्तुळालाच नाही तर संपूर्ण राज्याला धक्का देणारी आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण बारामतीमध्ये बंदची हाक देण्यात आली आहे. याशिवाय पवार कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. या अपघाताचं वृत्त समजताच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व राजकीय दौरे रद्द केले असून सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे आणि पार्थ पवार दिल्लीहून बारामतीच्या दिशेनं रवाना झाल्याची माहिती आहे. 

 

 

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

