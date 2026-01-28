Ajit Pawar Death Plane Crash: विमानतळ जवळ येताच मोठा आवाज अन्...., अंगावर काटा आणणारे Videos

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Plane Crash Video: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाला असून त्यात त्यांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर येत आहे. या अपघातामध्ये अजित पवार गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली होती. पण काही वेळानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. त्यांच्यासह एकूण सहा लोकांचा त्या विमानातील लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी बारामतीमधील विमान अपघाताची माहिती दिली असून त्यांनी सांगितले की,तीन मृतदेह घटनास्थळी सापडले आहेत. अद्याप कुणाचीही ओळख पटली नाही असं पोलिसांनी सांगितलं. याशिवाय अपघात एवढा मोठा होता की विमानाचे मोठे नुकसान झाले आहेत.
अजित पवारांच्या विमानाला बारामतीमध्ये लँडिंगच्या वेळी हा अपघात झाला. हे विमान मुंबईहुन रवाना झाले होते. साधारण बुधवारी सकाळी 8.45 वाजण्याच्या सुमारास अजित पवार बारामतीकडे येत होते. त्यावेळी बारामती विमानतळापासून थोड्याच साधारण 500 फूट उंच आभाळात असतानाच हे विमान दरीसदृश्य भागामध्ये विमान कोसळलं. हे विमान कोसळताच आधी मोठे धुराचे लोट उठले आणि त्यानंतर आग लागलेली दिसली. दरीमध्ये असणाऱ्या एका शेतात हे विमान कोसळल्याची प्राथमिक माहितीआहे. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ समोर आले असून ते व्हिडीओ बघून अनेकांना धक्का बसला आहे.
Ajit Pawar's Plane Crash Lands In Maharashtra's Baramati. More details awaited. pic.twitter.com/geD8G9meXK
— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) January 28, 2026
बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन की गारंटी का भरोसा एक मिनट का भी नहीं है।
इंसान प्लानिंग करता रह जाता है ऊपर वाला एक पल में सब छीन लेता है।
अजीत पावर के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे समीकरण बदल जाएँगे।
इनके परिवार को ईश्वर दुख सहने की मजबूती दे #अजीत_पवार pic.twitter.com/8Rvxt7XGi3
— चेताली (@Chetali_UP_wali) January 28, 2026
#Breaking: प्लेन हादसे में अजीत पावर का निधन #AjitPawar #Baramati
pic.twitter.com/3fxksyC4aN
— Radha Agrawal (@radhaaagrawal) January 28, 2026
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची माहिती ही फक्त राजकीय वर्तुळालाच नाही तर संपूर्ण राज्याला धक्का देणारी आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण बारामतीमध्ये बंदची हाक देण्यात आली आहे. याशिवाय पवार कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. या अपघाताचं वृत्त समजताच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व राजकीय दौरे रद्द केले असून सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे आणि पार्थ पवार दिल्लीहून बारामतीच्या दिशेनं रवाना झाल्याची माहिती आहे.