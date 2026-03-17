English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र बातम्या
शिर्डीत उभारणार 160 लग्जरी रुम असलेले महाराष्ट्रातील मोठे हॉटेल; 2 बड्या रिअल इस्टेट कंपन्या 200 कोटींची गुंतवणूक करणार

शिर्डीत  160 लग्जरी रुम असलेले महाराष्ट्रातील मोठे हॉटेल उभारले जाणार आहे.  2 बड्या रिअल इस्टेट कंपन्या 200 कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 17, 2026, 11:42 PM IST
160 Luxury Rooms Hotel In Shirdi : साईबाबांची शिर्डी हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोक्परिय धार्मिक पर्यटनस्थळ आहे. फक्त भारतातूनच नाही तर जगभरातून भक्त साई बाबांच्या दर्शनासाठी येतात. यामुळेच शिर्डीमध्ये नेहमीच पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. शिर्डीत 160 लग्जरी रुम असलेले महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे हॉटेल उभारले जाणार आहे. 2 बड्या रिअल इस्टेट कंपन्या या प्रकल्पात 200 कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

हे देखील वाचा... पुण्यात 1500 एकर जागेवर नवीन IT पार्क, 100,000 नोकऱ्या; महाराष्ट्रातील दुसरे आणि भारतातील तिसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे IT पार्क 

रिअल इस्टेट कंपनी असोटेक रियल्टीने महाराष्ट्रातील शिर्डी येथे एक हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हॉटेल कंपनी अॅटमॉस्फियर कोअरसोबत पार्टनरशीप करण्याची घोषणा केली आहे. या करारानुसार, अॅटमॉस्फियर कोअर शिर्डीमधील असोटेकच्या पहिल्या ऑल-सूट हॉटेल प्रकल्पाचे संचालन आणि व्यवस्थापन करणार आहे. अॅटमॉस्फियर कोअर मालदीवमध्ये नऊ खाजगी बेट रिसॉर्ट्स चालवते.  भारत, श्रीलंका, नेपाळ आणि भूतानसह अनेक देशांमध्ये आपल्या प्रकल्पांचा विस्तार करत आहे.

200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक 

असोटेक रियल्टीचे नीरज गुलाटी यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. या प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या प्रकल्पात प्रत्येकी अंदाजे 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या 160 रुम (सुइट्स) असतील. शिर्डी आधुनिक पर्यटनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.  आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेला हा प्रकल्प, शिर्डीला येणारे भाविक, भेट देणारे पर्यटक आणि पर्यटन स्थळाला भेट देणाऱ्या प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन विकसित केला जात आहे. असोटेक आणि अॅटमॉस्फियर कोअर यांच्यातील हा करार हेदेखील दर्शवतो की, भारतातील मंदिरांची शहरे हळूहळू आधुनिक पर्यटन केंद्रांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. शिर्डीसारखे धार्मिक शहर उत्तम पायाभूत सुविधा, उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित हॉस्पिटॅलिटी सेवांमुळे वेगाने विकसित होत आहे.

दरवर्षी शिर्डीत 25 लाख भाविक आणि पर्यटक येतात

शिर्डी हे देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांपैकी एक आहे.  येथे दरवर्षी अंदाजे 2.5 कोटी भाविक भेट देतात. सुधारित रस्ते जोडणी, विमानतळ सुविधा आणि प्रादेशिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे, शिर्डी आता एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ म्हणून उदयास येत आहे. आध्यात्मिक यात्रेबरोबरच शिर्डीमध्ये आतिथ्य, आरोग्य आणि मनोरंजनाच्या संधीही वाढत आहेत. हा बदल लक्षात घेऊन हा नवीन प्रकल्प विकसित केला जात आहे. ज्यामध्ये प्रवाशांना आरामदायक आणि सांस्कृतिक-आध्यात्मिक वास्तव्याचा अनुभव मिळणार आहे. विशेषत: अनिवासी भारतीय आणि उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींचा विचार करुन हे हॉटेल उभारले जाणार आहे.  या हॉटेलमध्ये मोठ्या खोल्या आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या हॉटेल सुविधांचा अनुभव घेता येईल.

कंपनीची योजना काय आहे?

फक्त हॉटेल म्हणून नाही तर शिर्डीला एक सर्वांगीण पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासही हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणार आहे असे असोटेक रियल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक नीरज गुलाटी यांनी सांगितले. लाखो अनिवासी भारतीय (NRI) आणि उच्च उत्पन्न असलेले (HNI) यात्रेकरू दीर्घ मुक्कामासह आलिशान निवास आणि प्रशस्त स्वीट्सना पसंती देतात. असोटेक भारतातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांवर, तसेच व्यावसायिक आणि सुट्टीच्या पर्यटन स्थळांवर असे अनेक प्रकल्प विकसित करण्याची योजना आखत आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra's largest hotel160 luxury rooms hotel in in Shirdiशिर्डी हॉटेल

इतर बातम्या

मार्च महिन्यातील उकाडाच अवकाळी पावसाला कारणीभूत, पाहा कसा?...

महाराष्ट्र बातम्या