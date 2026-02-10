चंद्रपुरातील सर्वात मोठ्या पक्षाने हातात आलेली सत्ता घालवली! भाजपने सत्ता काबीज केल्यावर मोठी कारवाई; संपूर्ण शहर कार्यकारिणी बरखास्त

Chandrapur Mayor Election : चंद्रपुरातील सर्वात मोठ्या पक्षाने हातात आलेली सत्ता घालवली आहे. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ या म्हणीप्रमाणे प्रत्यक्षात कृती महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडली आहे. चंद्रपूर महापालिकेत सर्वाधिक जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. काँग्रेसचाच सत्तास्थापनेचा दावा मजबूत होता. पण निवडणुकीच्या आधीपासून सुरु असलेला काँग्रेसमधला अंतर्गत संघर्ष निवडणुकीनंतर आणखी वाढला. वडेट्टीवार आणि प्रतिभा धानोरकर वाद हा चव्हाट्यावर आला. नगरसेवकांचेही दोन गट पडले. दिल्लीतील नेतृत्वाला हस्तक्षेप करण्याइतपत गोष्टी टोकाला गेल्या. याच सगळ्या गोष्टींचा फायदा भाजपने उचलला. आणि ठाकरेंच्या पाठिंब्याने स्वतःचा महापौर बसवला. भाजपच्या विजयानंतर कारवाईला सुरुवात झाली आहे.
चंद्रपूर महानगरपालिका महापौर निवडणुकीत आज भाजपच्या झालेल्या विजयानंतर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष स्नेहल रामटेके यांच्यासह संपूर्ण शहर कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आली. त्यांनी केलेल्या सर्व नियुक्त्यांनादेखील स्थगिती देण्यात आली. वंचित बहुजन आघाडीचे 2 नगरसेवक महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत गैरहजर होते. वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या दोन्ही नगरसेवकांना काँग्रेसला मतदान करण्याचे देण्यात आले होते. आदेशाला न जुमानता दोन्ही नगरसेवक गैरहजर होते.
गेल्या काही दिवसांपासून चंद्रपूर महानगरपालिकेत त्रिशंकू अवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या सत्तानाट्याचा मंगळवारी नाट्यमय शेवट झाला. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा देत काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का दिला. आज सकाळीच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि ठाकरे गटाचे संदीप गिऱ्हे यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत खटके उडाल्यामुळे संदीप गिऱ्हे रागात बैठकीतून बाहेर पडले होते. त्यानंतर काहीवेळातच भाजपचे स्थानिक नेते किशोर जोरगेवार यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिल्याची घोषणा केली.
चंद्रपूर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी 34 चा बहुमताचा आकडा गाठायचा होता. या निवडणुकीत भाजपच्या संगीता खांडेकर यांना 32 मते मिळाली, तर काँग्रेस उमेदवाराला 31 मते मिळाली. तर वंचित बहुजन आघाडीचे दोन नगरसेवक गैरहजर राहिले. यामुळे बहुमताचा आकडा 33 वर पोहोचला. एमआयएमने या निवडणुकीत तटस्थ भूमिका घेतल्याने निकालावर निर्णायक परिणाम झाला. अवघ्या एका मताने मिळालेल्या विजयामुळे भाजपच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण पाहायला मिळाले. पण यात उपमहापौरपदाची निवडणुक अजिबात सोपी नव्हती. कारण या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार प्पू देशमुख आणि युबीटीचे प्रशांत दानव यांना समसमान म्हणजे ३२ मतं मिळाली. त्यामुळे मग इश्वरचिठ्ठी काढावी लागली आणि यात दानव विजयी ठरले.
या सत्तास्थापनेत उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका निर्णायक ठरली. भाजपकडून संगीता खांडेकर या महापौरपदाच्या उमेदवार होत्या, तर ठाकरे गटाकडून प्रशांत दानव हे उपमहापौरपदी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजप आणि ठाकरे गटामध्ये सत्तावाटपाचा ठरलेला फॉर्म्युला महत्त्वाचा ठरला. त्यानुसार महापौरपद सव्वा-सव्वा वर्षांसाठी प्रत्येकी दोन टर्ममध्ये वाटून घेण्यावर एकमत झाले असून, पहिल्या सव्वा वर्षांसाठी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद ठाकरे गटाला देण्यात येणार आहे. भाजप आणि ठाकरे गटामध्ये चंद्रूपर महानगरपालिकेचे महापौरपद सव्वा-सव्वा वर्षांच्या प्रत्येकी दोन टर्ममध्ये वाटून घेण्याबाबत एकमत झाले. तर ठाकरे गटाचे प्रशांत दानव हे पाच वर्षे उपमहापौर असतील. तर स्थायी समिती ही पहिल्या आणि चौथ्या वर्षासाठी ठाकरे गटाला देण्यात आली आहे.