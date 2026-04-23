  • उष्ण वारे होरपळ वाढवणार, हवामानामुळं कोकणावर संकट; 24 तासांच्या आत 12 राज्यांमध्ये ताशी 65 किमीच्या वेगानं वारे वाहणार

उष्ण वारे होरपळ वाढवणार, हवामानामुळं कोकणावर संकट; 24 तासांच्या आत 12 राज्यांमध्ये ताशी 65 किमीच्या वेगानं वारे वाहणार

Maharashtra Weather News : राज्यापासून देशापर्यंत बदलतेय हवामानाची परिभाषा. वाऱ्याच्या दिशेमुळं कधी काय होईल सांगताच येत नाही. कोणत्या 12 राज्यांना वादळाचा इशारा? पाहा सविस्तर हवामान वृत्त.   

सायली पाटील | Updated: Apr 23, 2026, 08:50 AM IST
उष्ण वारे होरपळ वाढवणार, हवामानामुळं कोकणावर संकट; 24 तासांच्या आत 12 राज्यांमध्ये ताशी 65 किमीच्या वेगानं वारे वाहणार
Maharashtra Weather News : सध्या सबंध देशात एकाच वेळी हवामानाच्या कैक तऱ्हा पाहायला मिळत आहेत. मध्य भारतासह जिथं उत्तर भारतातही उकाडा वाढत आहे, तिथं पूर्वोत्तर भारतात मात्र वादळी पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. 12 राज्यांवर या वादळाचं सावट असून, दरम्यानच्या काळात वाऱ्याचा वेग ताशी 65 किमी असेल असा अंदाज केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवला आहे. या राज्यांमध्ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाचा समावेश आहे. साधारण 27 एप्रिलपर्यंत ही स्थिती कायम असेल असं पूर्वानुमान वर्तवण्यात आलं आहे. 

महाराष्ट्रातही पूर्वमोसमी पाऊस; पण उकाड्याचं पारडं जड 

महाराष्ट्रातही हवामानाची ही दुहेरी स्थिती पाहायला मिळत असून, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पूर्वमोसमी पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होत असली तरीही कोकणासह या भागांमध्ये उष्णतेचं पारडं जड असेल. पुढील 24 तासांमध्ये कोल्हापुरात गारपिटीचाही इशारा आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकावर चक्राकार वारे वाहणार असून, मध्य आणि वायव्य भारतात समुद्रसपाटीपासून पश्चिमी वाऱ्यांचा वेग असल्यानं मराठवाड्यावर पावसाळी ढग पाहायला मिळत आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : Baramati By Election: शरद पवार मतदान करु शकणार नाहीत, सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, 'अजित पवारांनी तुमच्या...', पार्थ पवारांची पोस्ट 'आजोबा तुम्ही...'

 

पुढचे चार दिवस कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये उकाडा वाढणार असून, कमाल तापमानात वाढ होईल. मुंबईसह कोकणातील काही भागांणध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कमाल तापमानात वाढ होत असतानाच हे सत्र आता कायम राहील. गुरुवारी प्रामुख्यानं ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरीत उष्ण आणि दमट वातावरण राहील, तर दुपारी किंवा संध्याकाळी ढगाळ वातावरण आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांलह हलक्या सरींची शक्यताही हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. दुपारी 12 ते 4 दरम्यानच्या वेळात मात्र या भागांमध्ये उकाडा असह्य होईल, ज्यामुळं विनाकारण नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असा इशारा देण्यात आला आहे. 

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार पुढचे 48 तास राज्यात पश्चिमी झंझावाताचा प्रभाव पाहायला मिळेल. परिणामी दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि दक्षिण कोकणातील सिंधुदुर्गात पावसाचा 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे. तर विदर्भात हवामान कोरडं राहील. येत्या काळात तापमानात 2- 3 अंशांनी वाढ होणार असून, मराठवाडा आणि विदर्भात पारा 41- 43 अंशांदरम्यान राहिल असा अंदाज आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

