एप्रिलमध्येच पूर्वमोसमी पाऊस? 28 जिल्ह्यांसाठी पुढचे 3 दिवस धोक्याचे; हवामान बदलांमागचं कारण काय?

Maharashtra Weather News Explained : पुढच्या 24 तासांमध्ये नव्हे, तर पुढच्या तीन दिवसांमध्ये राज्यासह देशभरात हवामानात होणार अनपेक्षित बदल. वाऱ्याचा वेग वाढणार, विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेसह पूर्वमोसमी पाऊस बरसणार....   

सायली पाटील | Updated: Apr 20, 2026, 07:44 AM IST
Maharashtra Weather News Explained : एकिकडे उष्णतेचा कहर सुरु असतानाच हवामानानं पुन्हा एकदा नव्या रुपात सर्वांनाच थक्क केलं आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीच्या माहितीनुसार जवळपास 15 राज्यांमध्ये वादळी पावसासह सोसाट्याच्या वाऱ्याचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भासह छत्तीसगढ आणि पूर्व उत्तर प्रदेशसह राजस्थानमध्ये मात्र उकाडा कायम असेल. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रावर एकाएकी पावसाच्या ढगांचं सावट पाहायला मिळत असून ही स्थिती पूर्वमोसमी पावसाची असल्याचच म्हटलं जात आहे. 

मागील 24 तासांत कुठं पडला पाऊस? 

रविवारी सोलापुरात पावसाची दमदार सुरुवात, शहरातील अनेक भागात पावसाची जोरदार बॅटिंग पाहायला मिळाली. शहरात अनेक ठिकाणी ढगांच्या कडकडाटासह दमदार पाऊस. अचानक आलेल्या पावसामुळे शहरातील अनेक भागातील विजपुरवठा खंडीत झाला. प्रामुख्यानं सिद्धेश्वर पेठ, मुस्लिम बादशाह पेठ, बेगम पेठ, मंगळवार बाजार, कोतम चौक भागात पावसाची हजेरी पाहायला मिळाली. तिथं क्कलकोट तालुक्यामध्ये गारपिटीसह मुसळधार पावसाची हजेरी पाहायला मिळाली. अक्कलकोट तालुक्यातील बोरेगाव, हन्नूर, दर्शनाळ आदी गावाना पावसाने झोडपले. अवकाळी पावसामुळे काढून ठेवलेल्या शेतीपिकांचे नुकसान झालं.   

तिथं अकोल्यात हवामानात अचानक बदल झाला असून रविवाकी रात्री वादळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस बरसला. विजांच्या कडकडाटासह सुरू झालेल्या या पावसामुळे नागरिकांची एकच धावपळ उडाली होती. नागपूर हवामान विभागाने 20 एप्रिलसाठी पावसाची शक्यता वर्तवली होती, त्यानुसार अकोल्यात पावसाने हजेरी लावली. उष्णतेसाठी जारी करण्यात आलेल्या येलो अलर्टची मुदत संपताच शहरात वातावरणात बदल झाला.अकोला शहरातील अग्रेसन चौक, सिंधी कॅम्प चौक आणि अशोक वाटिका चौक परिसरात जोरदार वाऱ्यासह पावसाची सुरुवात झाली. अचानक आलेल्या वाऱ्यामुळे रस्त्यांवर धूळ उडत असून वाहनधारकांना वाहन चालवताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.दरम्यान, अनेक नागरिकांनी दुकाने बंद करून सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतली. काही काळ शहरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केलं. 

पुढील 3 दिवस धोक्याचे, वादळी वारे अन् धो-धो पाऊस 

राज्यातील किनारपट्टी भागांमध्ये दमट हवामानामुळं उष्मा अधिक जाणवत असतानाच हवामानात अचानकच झालेले हे बदल थक्क करणारे ठरत आहेत. नव्या आठवड्यापासून पुढचे तीन दिवस राज्यात अवकाळी पाऊस (unseasonal rain) थैमान घालणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. 20 एप्रिल ते 22 एप्रिल या दिवसांत विविध जिल्ह्यांना या स्थितीचा फटका बसेल.  

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार कोकण-गोवासुद्धा यास अपवाद ठरणार नसून, इथं  विजांच्या कडकडाटासह वादळ आणि हलका ते मध्यम स्वरुपातील पाऊस हजेरी लावेल. तर, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह गारपिटीची हजेरी असेल. 

राज्यातील 28 जिल्ह्यांना हवामान बदलांचा फटका 

अवकाळी, पूर्वमोसमी पाऊस आणि वातावरणात होणाऱ्या या बदलांचा थेट परिणाम प्रामुख्यानं 28 जिल्ह्यांना बसणार आहे. ज्यामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, वाशिमसह यवतमाळचा समावेश आहे.

राज्यावर आतापासूनच का ओढावलं पूर्वमोसमी पावसाचं सावट?

मागील 24 तासांमध्ये छत्तीसगडसह विदर्भातील वर्ध्यापर्यंत तापमानाचा आकडा 45 अंशांपर्यंत पोहोचला. तर, तिथं कर्नाटकच्या उत्तरेपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा दक्षिणोत्तर दिशेस सक्रिय आहे. शिवाय महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान केंद्राकडून बाहेरच्या दिशेने वारे चक्राकार वारे वाहच असून पश्चिमी वाऱ्यांचा वेगसुद्धा अधिक आहे. ज्यामुळं पूर्वमोसमी पावसाचं सावट महाराष्ट्रावर ओढावल्याचं चित्र आहे. 

देशाच्या उत्तर- दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कसं आहे हवामान? 

सध्या पर्यटनाचे दिवस सुरू असतानाच अनेकांची पावलं हिमाचल प्रदेशच्या दिशेनं वळत आहेत. जिथं, पश्चिमी झंझावातामुळं 23 एप्रिलनंतर हवामानात बदल होणार असून, तूर्तास हवामान कोरडं राहण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर मात्र मध्य आणि अतीव पर्वतीय भागांमध्ये पावसाचा इशारा आहे. तर, दक्षिण भारतात तटीय आंध्र प्रदेशासह तेलंगणा, कर्नाचकात 20 ते 23 एप्रिलदरम्यान विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा असेल असं सांगण्यात आलं आहे. पुढील 48 तासांमध्ये तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरीमध्येसुद्धा वादळी वाऱ्यांसह पावसाचे ढग दाटून येण्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

