भीतीदायक मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट; राज्यात 4 दिवस वादळी पावसाचे तरीही, कुठे असेल उष्णतेची लाट?

Maharashtra Weather News : कोकण किनारपट्टीसह मुंबईत दमट हवामानाची स्थिती असतानाच राज्यात अचानकच ढगांचं सावट येत असल्याचा इशारा हवामान विभागानं वर्तवला आहे. विदर्भ मात्र यास अपवाद ठरत असून, इथं उष्णतेची लाट कायम असल्याचाच इशारा आहे. विदर्भाच्या वर्धा आणि अकोल्यामध्ये राज्यातील उच्चांकी तापमानाची नोंद करण्यात आली. पुढील 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम राहणार असून, अमरावतीमध्येसुद्धा तापमानवाढ पाहायला मिळेल असा इशारा आहे.
मंगळवार सकाळपासूनच मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ढगाळ वातावरण तर काही भागांमध्ये मेघगर्जना पाहायला मिळाली. ही स्थिती राज्यातील 18 जिल्ह्यांणध्ये पाहायला मिळणार असून, अतीप्रमाणातील बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळं पावसास पूरक वातावरणनिर्मिती होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ही परिस्थिती पाहता यंत्रणांनी राज्याच यलो अलर्ट जारी केला आहे.
आयएमडीच्या इशाऱ्यानुसार 20 एप्रिलला जारी केलेल्या इशाऱ्यानुसार 24 एप्रिलपर्यंत राज्यात वादळी पाऊस आणि गारपिटीचा इशारा आहे. यादरम्यान भर दिवसा अंधार दाटून येईल असं सांगण्याक आल्यानं या पावसाच्या इशाऱ्यामुळं यंत्रणासुद्धा सतर्क झाल्या आहे. पावसामुळं प्रामुख्यानं विदर्भातील काही भाग, मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाडा या भागांना सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला आहे. सोमवारी पुणे, सांगली जिल्ह्यांना पावसाने झोडपलं असतानाच वाऱ्यांची हीच दिशा कायम राहील.
अरबी समुद्रासह बंगालच्या उपसागरातून आलेल्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे वातावरणात हे बदल होक आहेत. ज्यामुळं मार्चपासून उष्णतेची तीव्रता प्रचंड वाढली असतानाच एप्रिलमध्ये अवकाळी वादळी पावसाचं संकट ओढावलं. पुढच्या काहीदिवसांमध्येसुद्धा उष्णतेपेक्षा पावसाचच वर्चस्व अधिक राहणार असून, त्यामुळं मंगळवारपासून राज्यातील उष्णतेची तीव्रता कमी होईल, असा प्राथमिक अंदाज हवामान खात्याने जारी केला आहे. केले.
देशाच्या उत्तरेप्रमाणंच राज्यातही पश्चिमी विक्षोभ / झंझावात सक्रिय असून, त्यामुळं वादळाची स्थिती आहे. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावरून बाष्पयुक्त वारे प्रवाही होत असतानाच या वाऱ्यांचा प्रभाव पुढील तीन ते चार दिवसांत वाढणार असल्यामुळं रायगड, पुणे, कोल्हापूरसह 18 जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन आणि तत्सम यंत्रणा सतर्क असून, नागरिकांनाही विजा कडाडत असताना घरात किंवा सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मोकळ्या जागेत मोबाईल किंवा विद्युत उपकरणं वापरू नयेत असाही इशारा देण्यात आला आहे.