Maharashtra New District: महाराष्ट्राला मिळणार 37 वा जिल्हा? सरकारच्या निर्णयाचा जनतेला काय फायदा?

Maharshtra New District: महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव हा नवीन जिल्हा तयार होण्याची शक्यता वाढली आहे. सध्या महाराष्ट्रात 36 जिल्हे आहेत. खामगाव स्वतंत्र जिल्हा झाल्यास तो 37 वा जिल्हा ठरेल. याबाबतची चर्चा आता पुन्हा जोरदार सुरू झाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
2 एप्रिल 2026 रोजी राज्य सरकारने महसूल यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात बुलढाणा जिल्ह्याला मोठ्या जिल्ह्यांच्या यादीत स्थान देण्यात आले. जिल्ह्यातील प्रशासन अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम करण्यावर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून खामगावमध्ये नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय उघडण्यात येणार आहे.
खामगाव येथे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन होणार आहे. यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात आता दोन प्रशासकीय केंद्रे तयार होतील – एक बुलढाणा आणि दुसरे खामगाव. स्थानिक लोकांना आता महसूल संबंधित कामे, जमीन खरेदी-विक्री, आपत्ती व्यवस्थापन यासारखी महत्त्वाची कामे खामगाव येथूनच करता येतील. यासाठी आवश्यक कर्मचारी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
सध्या बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर खूप कामाचा ताण आहे. संपूर्ण जिल्ह्याचे काम एकाच ठिकाणी चालते. नवीन कार्यालयामुळे बुलढाण्यावरील भार बराच कमी होईल. यामुळे दोन्ही ठिकाणी कामे जलद गतीने होतील आणि लोकांना चांगली सेवा मिळेल. प्रशासन अधिक जवळ येईल.
या निर्णयामुळे खामगाव आणि आसपासच्या तालुक्यातील नागरिकांना मोठी सोय होणार आहे. पूर्वी बुलढाण्याला जावे लागणारे अनेक कामे आता स्थानिक पातळीवर पूर्ण होतील. यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होईल. विकासकामे, सरकारी योजना आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने राबवता येतील.
गेल्या अनेक वर्षांपासून खामगावला स्वतंत्र जिल्हा करण्याची मागणी जोरात होती. या नवीन निर्णयामुळे ती मागणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. अनेक लोक आणि नेते याला खामगाव जिल्हा होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मानत आहेत. यामुळे परिसराचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.