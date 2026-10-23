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बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाची शक्यता, तर महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट तीव्र होणार, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट

महाराष्ट्रात आजचे हवामान कसे असेल? कुठे बरसेल पाऊस तर कुठे उन्हाचा चटका वाढणार, जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 23, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Oct 23, 2026, 09:20 AM IST
बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाची शक्यता, तर महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट तीव्र होणार, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: Low pressure system over Bay of Bengal

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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