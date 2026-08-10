/महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबासाठी ₹5 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार; महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ कसा घ्याल?

महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठ्या आजारांवरील उपचार आर्थिक अडचणीमुळे थांबवावे लागू नयेत, यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) महत्त्वाची आहे. ही योजना 2 जुलै 2012 रोजी ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ म्हणून सुरू झाली आणि 1 एप्रिल 2017 पासून तिचे नाव MJPJAY करण्यात आले. सध्या ही योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसोबत एकत्रित स्वरूपात राबवली जाते. 1 जुलै 2024 पासून तिचा विस्तार करून महाराष्ट्रातील सर्व लोकसंख्येला योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
या एकत्रित योजनेत पात्र A ते E श्रेणीतील लाभार्थ्यांना कुटुंबासाठी वर्षाला ₹5 लाखांपर्यंतचे आरोग्य कवच मिळते. ही रक्कम ‘फॅमिली फ्लोटर’ पद्धतीची असल्याने कुटुंबातील एक किंवा अनेक सदस्य उपचारासाठी तिचा वापर करू शकतात. रस्ते अपघातातील महाराष्ट्राबाहेरील किंवा परदेशी नागरिकांसाठी स्वतंत्र श्रेणीत प्रति व्यक्ती वर्षाला ₹1 लाखांपर्यंत कव्हर आहे. सध्या योजनेअंतर्गत 34 वैद्यकीय विशेषतांमधील 1,356 हेल्थ बेनिफिट पॅकेजेस उपलब्ध आहेत.या पॅकेजमध्ये रुग्णालयातील बेड, नर्सिंग, डॉक्टर व सर्जन शुल्क, ऑक्सिजन, ICU व ऑपरेशन थिएटर, औषधे, डिस्पोजेबल साहित्य, इम्प्लांट, रक्त संक्रमण, तपासण्या आणि रुग्णालयातील आहार यांसारख्या खर्चांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे पात्र उपचार कॅशलेस पद्धतीने मिळतात.
MJPJAY मध्ये विविध श्रेणीतील लाभार्थी समाविष्ट आहेत. पिवळे, अंत्योदय, अन्नपूर्णा आणि केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबे एका प्रमुख श्रेणीत येतात. पांढरे रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबांसाठीही स्वतंत्र श्रेणी आहे. रेशन कार्ड नसलेल्या महाराष्ट्रातील कुटुंबांना काही अटींनुसार डोमिसाइल किंवा तहसीलदार प्रमाणपत्र, स्वयंघोषणापत्र आणि वैध ओळखपत्र वापरून पात्रता सिद्ध करता येते. विद्यार्थी, सरकारी मान्यताप्राप्त आश्रमशाळेतील मुले, अनाथालयातील मुले, महिला आश्रमातील महिला, वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार आणि बांधकाम कामगारांसाठीही स्वतंत्र तरतुदी आहेत.
ही योजना पारंपरिक पद्धतीने ‘फॉर्म भरून पैसे मिळवण्याची’ योजना नाही. पात्र लाभार्थ्याने MJPJAY/PMJAY कार्ड किंवा संबंधित रेशन कार्ड आणि वैध ओळखपत्र घेऊन योजनेत समाविष्ट असलेल्या सरकारी किंवा खासगी नेटवर्क रुग्णालयात जावे. रुग्णालयातील ‘आरोग्यमित्र’ लाभार्थ्याला कागदपत्र पडताळणी, नोंदणी, तपासणी, उपचार आणि कॅशलेस प्रक्रियेत मदत करतो. योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नेटवर्क रुग्णालयांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे उपचार घेण्यापूर्वी संबंधित रुग्णालय योजनेत समाविष्ट आहे का आणि आवश्यक उपचाराचे पॅकेज उपलब्ध आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
MJPJAY हा थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणारा DBT लाभ नाही. पात्र रुग्णाला मंजूर उपचार नेटवर्क रुग्णालयात कॅशलेस स्वरूपात दिले जातात. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘सबसिडी मिळण्यासाठी बँक खाते लिंक करा’ अशा प्रकारची प्रक्रिया समजणे चुकीचे ठरू शकते. नेटवर्क रुग्णालयातील आरोग्यमित्र लाभार्थी ओळख आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पुढील प्रक्रिया करतो. योजना पूर्णपणे पेपरलेस पद्धतीने चालवली जाते.
लाभार्थी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून नेटवर्क रुग्णालय, उपचार पॅकेज आणि योजनेशी संबंधित माहिती तपासू शकतात. कोणतीही अडचण, उपचार नाकारला जाणे किंवा योजनेबाबत तक्रार असल्यास अधिकृत हेल्पलाइनवर संपर्क करता येतो. MJPJAYची टोल-फ्री हेल्पलाइन 155 388 आणि 1800 233 2200 आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत अधिकृत पोर्टलवर पर्यायी संपर्क क्रमांकही दिले आहेत.अधिकृत वेबसाइट MJPJAY अधिकृत पोर्टलवर अधिक माहिती मिळते.