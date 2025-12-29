English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नाशिक महापालिकेत महाविकास आघाडी एकत्र निवडणुक लढवणार, ठाकरे गटाची युवा सेना नाराज

नाशिक महापालिकेत महाविकास आघाडीने एकत्र निवडणूक लढवण्याची घोषणा केलीये. मात्र या निर्णयानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे युवा सैनिक नाराज झाले असून ते पक्ष कार्यालया बाहेर निदर्शन करत आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Dec 29, 2025, 07:24 PM IST
Photo Credit - Social Media

Nashik Municipal Elections : महानगपालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून 15 जानेवारी रोजी यासाठीच मतदान पार पडणार आहे. 30 डिसेंबर रोजी निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असून सर्व पक्षांकडून उटी आणि आघाडीची घोषणा करून उमेदवारी यादी जाहीर करण्याची शर्यत लागली आहे. अशातच नाशिक महापालिकेत महाविकास आघाडीने एकत्र निवडणूक लढवण्याची घोषणा केलीये. मात्र या निर्णयानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे युवा सैनिक नाराज झाले असून ते पक्ष कार्यालया बाहेर निदर्शन करत आहेत. 

युवा सैनिकांची नाराजी : 

आगामी नाशिक महानगपालिका निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीची घोषणा झाल्यावर ठाकरे गटाच्या युवा सेनेकडून उघड नाराजी व्यक्त करण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाच्या कार्यालया बाहेर युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शन करण्यास सुरुवात केली. युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी पक्ष कार्यालयात युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युवा सेना पदाधिकाऱ्यांकडून पक्ष कार्यालयासमोर न्याद्या न्याय द्या अशा घोषणा दिल्या गेल्या. एवढंच नाही तर 40 पेक्षा जास्त पदाधिकारी राजीनामा देण्याच्या भूमिकेत आहेत. तेव्हा आता शिवसेना ठाकरे पक्ष हा या युवा पदाधिकाऱ्यांची मनधरणी करण्यासाठी कसे प्रयत्न करतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

हेही वाचा : मुंबईत मनसेची संभाव्य उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर! मनसेने AB फॉर्म दिलेल्या उमेदवारांच्या नावांची संपूर्ण लिस्ट

 

नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून जागा वाटपावरून मोठ्या प्रमाणामध्ये नाशिकमध्ये घडामोडी सुरू आहेत. भाजपमध्ये आयारामांना पायघड्या घातल्या जात असल्याने भाजप आमदारांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. नाशिकमध्ये भाजप स्वतंत्र निवडणूक लढवणार असून शिवसेना शिंदे गट आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी यांची युती झाली आहे. तर  दुसरीकडे, महाविकास आघाडी सुद्धा एकत्रित निवडणूक लढवणार आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

