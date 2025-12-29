नाशिक महापालिकेत महाविकास आघाडी एकत्र निवडणुक लढवणार, ठाकरे गटाची युवा सेना नाराज

Nashik Municipal Elections : महानगपालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून 15 जानेवारी रोजी यासाठीच मतदान पार पडणार आहे. 30 डिसेंबर रोजी निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असून सर्व पक्षांकडून उटी आणि आघाडीची घोषणा करून उमेदवारी यादी जाहीर करण्याची शर्यत लागली आहे. अशातच नाशिक महापालिकेत महाविकास आघाडीने एकत्र निवडणूक लढवण्याची घोषणा केलीये. मात्र या निर्णयानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे युवा सैनिक नाराज झाले असून ते पक्ष कार्यालया बाहेर निदर्शन करत आहेत.
आगामी नाशिक महानगपालिका निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीची घोषणा झाल्यावर ठाकरे गटाच्या युवा सेनेकडून उघड नाराजी व्यक्त करण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाच्या कार्यालया बाहेर युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शन करण्यास सुरुवात केली. युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी पक्ष कार्यालयात युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युवा सेना पदाधिकाऱ्यांकडून पक्ष कार्यालयासमोर न्याद्या न्याय द्या अशा घोषणा दिल्या गेल्या. एवढंच नाही तर 40 पेक्षा जास्त पदाधिकारी राजीनामा देण्याच्या भूमिकेत आहेत. तेव्हा आता शिवसेना ठाकरे पक्ष हा या युवा पदाधिकाऱ्यांची मनधरणी करण्यासाठी कसे प्रयत्न करतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जागा वाटपावरून मोठ्या प्रमाणामध्ये नाशिकमध्ये घडामोडी सुरू आहेत. भाजपमध्ये आयारामांना पायघड्या घातल्या जात असल्याने भाजप आमदारांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. नाशिकमध्ये भाजप स्वतंत्र निवडणूक लढवणार असून शिवसेना शिंदे गट आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी यांची युती झाली आहे. तर दुसरीकडे, महाविकास आघाडी सुद्धा एकत्रित निवडणूक लढवणार आहे.