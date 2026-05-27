/मविआचा फॉर्म्युला ठरला! विधान परिषदेच्या सर्व 17 जागा लढवणार, महायुतीमधील नाराजीचा उचलणार फायदा

Mahavikas Aghadi Formula for Vidhan Parishad: राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकीवरुन महायुतीत नाराजीनाट्य रंगलं असताना, महाविकास आघाडीने सर्व 17 जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला असून, फॉर्म्युलाही ठरला आहे. मविआचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला समोर आला असून काँग्रेस 7 ते 8, ठाकरेंची शिवसेना 5 ते 6 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष 3 ते 4 जागा लढवणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. कोण कुठल्या जागांवर लढणार याविषयीचा निर्णय दोन तीन दिवसांत घेतला जाणार आहे. 29 तारखेला मविआ नेत्यांची पुन्हा बैठक होणार असून त्यावेळी अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. महायुतीतल्या नाराजीचा फायदा उठविण्याचा मविआचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान मविआ नेत्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन सपकाळ, अंबादास दानवे, अनिल परब, शशिकांत शिंदे, मिलिंद नार्वेकर उपस्थित होते. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावेळी सांगितलं की, "सर्व 17 जागा आम्ही मविआ म्हणून लढणार आहोत. गँग ॲाफ ट्रिपल इंजिन सरकार आहे. जागा वाटपाची प्राथमिक चर्चा झाली आहे. दोन दिवसांत अंतिम बैठक होईल.
भाव खुलले असल्याचे निवडणुकीतून दिसतंय. पैसा फेक तमाशा देख हे वगनाट्य सुरू होत आहे. पाच लाख आता व नंतर पाच लाख देतो म्हणत नगरसेवक यांना आमिष दाखवले जात आहे. काही ठिकाणी गनिमी कावा करू. 1 तारखेला चित्र स्पष्ट होईल".
एसआयआरची प्रक्रिया ही वारी निघणार आहे तेव्हा होत आहे. तोच काळ का निवडला आहे. वारकरी संप्रदायाला मतदार यादीतून वगळायचं आहे असा दावा त्यांनी केला. काल तीन तास रस्ता जाम केला कांदा प्रश्नावरून, त्यामुळं आज त्यांना दिल्लीत जावं लागलंय. काल आमचा चमत्कार होता म्हणून त्यांना नमस्कार करावा लागतोय असंही ते म्हणाले.
महायुतीचा विधानपरिषदेसाठी 11-4-2 चा फॉर्म्युला ठरला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. नाशिक आणि संभाजीनगरच्या जागेवर भाजपचा आग्रह कायम आहे. दोन्हीपैकी एक तरी जागा मिळावी यासाठी भाजपचा आग्रह आहे. रायगड आणि पुण्याची जागा राष्ट्रवादीला मिळणार परभणी शिंदेच्या शिवसेनेला सोडणार असल्याचं समजत आहे.