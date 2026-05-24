महायुती- मविआत थेट लढत, विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार?

आशिष अम्बाडे झी 24 तास चंद्रपूर : चंद्रपूर विधानपरिषद निवडणुकीत महायुती आणि मविआत थेट लढत होणार आहे. दोन्हीही बाजूंच्या उमेदवारांची निश्चिती नागपूरहून होण्याची शक्यता आहे. पाहुयात चंद्रपूर विधानपरिषदेसाठी कोणाची
दावेदारी मजबूत आहेत, तसंच कोणाच्या विजयाची शक्यता जास्त आहे.
चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली मतदारसंघ मिळून विधानपरिषदेची एक जागा आहे, आणि याच जागेसाठी महायुती आणि मविआमध्ये काँटे की टक्कर होण्याची दाट शक्यता आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांची अपक्षांवर मोठी भीस्त राहणार आहे. कारण अपक्ष उमेदवारांची संख्या या तीन जिल्ह्यात मोठी आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे 977 कार्यरत सदस्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे.
चंद्रपूरमध्ये सर्वाधिक 469 सदस्य आहेत तर वर्धा जिल्ह्यात 264 आणि गडचिरोलीत 244 सदस्य आहेत. चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोलीत आकड्यांचं गणित बघितलं तर भाजपचे सर्वात जास्त नगरसेवक जिंकून आले आहेत, तर त्या पाठोपाठ काँग्रेसनंही चांगल्या जागा मिळवल्या आहेत..
भाजपाकडे 341 नगरसेवक आहेत, शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 39 दादांच्या राष्ट्रवादीकडे 63, आठवले गटाकडे 2 विजयी उमेदवार आहेत. तर महाविकास आघाडीत काँग्रेसकडे सर्वाधिक 293 सदस्य आहेत. पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 33 आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे 25 नगरसेवकच आहेत. अपक्ष आणि इतर मिळून एकूण 91 नगरसेवक आहेत.
संख्येचा विचार केल्यास या ठिकाणी महायुती वरचढ ठऱताना दिसत आहे. कारण त्यांच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे. मात्र महायुतीमधून कोणाला उमेदवारी दिली जाणार हे अजून निश्चित झालेलं नाही.. मात्र भाजपकडे जास्त संख्याबळ असल्यानं त्यांचाच उमेदवार असण्याची दाट शक्यता आहे. तर तिकडे काँग्रेसकडून देखील अनेक चेहरे इच्छूक आहेत.
चंद्रपुरात काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले आहेत, तर तिकडे चंद्रपुरात भाजपला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मदत केली आहे, दुसरीकडे राष्ट्रवादीत देखील आलबेल नसल्याचं चित्र आहे, त्यामुळे या पक्षातंर्गत धुसफूशीचा फटका नेमका कोणाला बसतो आणि कोणाचा उमेदवार गुलाल उधळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.