महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा ससपेन्स संपला; मुंबईत महायुतीचे जागा वाटप जाहीर, भाजपने शिवसेनेला इतक्या जागा दिल्या

Mahayuti BJP and Shiv Sena Seat Sharing announced BMC Election 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा ससपेन्स संपला आहे. भाजप-शिवसेनेच्या जागावाटपाचा गुंता सुटला आहे. मुंबईत महायुतीचे जागा वाटप जाहीर झाले आहे. मुंबईतील 227 पैकी 90 जागांवर शिवसेना लढणार आहे, तर 137 जागांवर भाजप मैदानात उतरणार आहे.
30 डिसेंबर हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. महायुतीने रात्री उशीरा जागा वाटप जाहीर केले आहे. या जागावाटपात भाजप मोठा भाऊ ठरला असल्याचे दिसत आहे. भाजप मुंबईत 137 जागा लढवणार आहे. तर शिवसेनेला 90 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या महापौर पदावरील शिवसेनाची पकड थोडी निसटली असल्याची चर्चा आहे.
मुंबईत भाजप-शिवसेनेचं 227 जागांवर एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत होते. नेतेही 227 जागांचं वाटप पूर्ण झाल्याचा दावा करत होते. पण कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील हे सांगायला कोणताही नेता तयार नव्हता. शिवसेना आणि भाजप नेते आपली युती पक्की छातीठोकपणे सांगतात पण कुणाला किती जागा हे मात्र सांगण्याची कुणातही हिंमत केली नाही.
भाजपला 150 ते 160 जागा मिळतील तर, शिवसेना 60 किंवा 70 जागा लढू शकते अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र, आता भाजप 137 तर शिवसेना 90 जागा लढणार आहे. जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याच्या शिवसेनेचा प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. नवी मुंबई, मीरा भाईंदर सोडून, मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, महायुती म्हणून लढणार. मात्र, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर मध्ये युती होण्याच्या आशा धूसर मुंबईतील ही काही जागांवरती महायुतीत मोठी रस्सीखेच आहे. दोन्ही पक्षाने अजून पर्यंत अधिकृत उमेदवारांची घोषणा केली नाही.