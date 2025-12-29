English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा ससपेन्स संपला; मुंबईत महायुतीचे जागा वाटप जाहीर, भाजपने शिवसेनेला इतक्या जागा दिल्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा ससपेन्स संपला; मुंबईत महायुतीचे जागा वाटप जाहीर, भाजपने शिवसेनेला इतक्या जागा दिल्या

मुंबईत महायुतीचे जागा वाटप जाहीर. शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्ष किती जागांवर लढणार याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 29, 2025, 11:45 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा ससपेन्स संपला; मुंबईत महायुतीचे जागा वाटप जाहीर, भाजपने शिवसेनेला इतक्या जागा दिल्या

Mahayuti BJP and Shiv Sena Seat Sharing announced BMC Election 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा ससपेन्स संपला आहे.  भाजप-शिवसेनेच्या जागावाटपाचा गुंता सुटला आहे. मुंबईत महायुतीचे जागा वाटप जाहीर झाले आहे.  मुंबईतील 227 पैकी 90 जागांवर शिवसेना लढणार आहे, तर 137 जागांवर भाजप मैदानात उतरणार आहे. 

30 डिसेंबर हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. महायुतीने रात्री उशीरा जागा वाटप जाहीर केले आहे.   या जागावाटपात भाजप मोठा भाऊ ठरला असल्याचे दिसत आहे. भाजप मुंबईत 137 जागा लढवणार आहे. तर शिवसेनेला 90 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या महापौर पदावरील शिवसेनाची पकड थोडी निसटली असल्याची चर्चा आहे.
मुंबईत भाजप-शिवसेनेचं 227 जागांवर एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत होते. नेतेही 227 जागांचं वाटप पूर्ण झाल्याचा दावा करत होते. पण कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील हे सांगायला कोणताही नेता तयार नव्हता. शिवसेना आणि भाजप नेते आपली युती पक्की छातीठोकपणे सांगतात पण कुणाला किती जागा हे मात्र सांगण्याची कुणातही हिंमत केली नाही. 

भाजपला 150 ते 160 जागा मिळतील तर, शिवसेना 60 किंवा 70 जागा लढू शकते अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र, आता भाजप 137 तर शिवसेना 90 जागा लढणार आहे.  जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याच्या  शिवसेनेचा प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. नवी मुंबई, मीरा भाईंदर सोडून,  मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, महायुती म्हणून लढणार. मात्र,  नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर मध्ये युती होण्याच्या आशा धूसर मुंबईतील ही काही जागांवरती महायुतीत मोठी रस्सीखेच आहे.  दोन्ही पक्षाने अजून पर्यंत अधिकृत उमेदवारांची घोषणा केली नाही. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mahayuti BJP and Shiv Sena Seat Sharing announcedOut of 227 in Mumbai 90 Shiv Sena 137 BJPBMC Election 2026भाजपशिवसेना

इतर बातम्या

पक्ष बदलला आणि फक्त 5 तासांत उमेदवारी मिळाली; मुंबईच्या राज...

महाराष्ट्र बातम्या