BMC Election पूर्वी महायुतीचा मास्टरस्ट्रोक! हजारो मुंबईकरांचा जीव भांड्यात पडला; आता...

Mumbai News : मुंबईतील कैक नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवत राज्य शासनानं अतीव मह्तत्वाच्या निर्णयाला दाखवला हिरवा कंदील!   

सायली पाटील | Updated: Oct 15, 2025, 02:02 PM IST
Mumbai News : मुंबई महानगरपालिका निवडणूक दृष्टीक्षेपात असतानाच आता राज्य शासनानं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत एक मास्टरस्ट्रोक मारल्याचं स्पष्ट होत आहे. हजारोंच्या संख्येनं नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयामुळं त्याचा थेट परिणाम निवडणूक निकालांमध्ये दिसू शकतो असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. राहिला मुद्दा निर्णय कोणता, याबाबतचा... तर या निर्णयानं अनेक मुंबईकरांचा जीव भांड्यात पडला आहे. 

कोणत्या मुंबईकरांना मिळणार मोठा दिलासा? 

भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात 'ओसी' (OC) नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे अनधिकृत इमारत किंवा निवासाचा शिक्का बसलेल्या मुंबईतील हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या एका मोठ्या योजनेला राज्य शासनानं हिरवा कंदिल दाखवला आहे. 'अभय योजना' असं या योजनेचं नाव असून, आता राज्य शासनानंही वाट मोकळी करुन दिल्यानं सदर अभय योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2016च्या आधीपासून वास्तव्यास असलेल्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच 'ओसी' नसलेल्या इमारतींना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. 

अभय योजनेमुळं रहिवाशांना अधिमूल्यात 50 टक्क्यांची सवलतही मिळणार असून, सहा महिन्यांत दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांना दंड माफ, आणि भागशः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची सुविधासुद्धा उपलब्ध असेल. राज्य शासन आणि महापालिकेच्या या निर्णयामुळं सुमारे 20 हजार इमारतींमधील कैक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अधिकृतरित्या दिवाळीआधीच अभय योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता असून नागरिकांची दिवाळी आणखी गोड होणार असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 

ओसी नसणाऱ्या या इमारतींना बांधकाम परवाना असला तरीही विकासकांनी सदर आवश्यक प्रमाणपत्र न घेतल्यामुळे इमारतींवर अनधिकृत असा शिक्का लावण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणतीही चूक नसतानाही या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मात्र घर विक्री, कर्ज उभारणी किंवा तत्सम इतर कामांमध्ये प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

काय आहे या योजनेचं स्वरुप? 

- अभय योजनेतील नव्या सुधारणांनुसार 2016 नोव्हेंबरच्या आधीपासून प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या, मात्र ओसी नसलेल्या इमारतींना लाभ. 
- ओसीसाठीचा प्रस्ताव करताना रेडिरेकनरच्या प्रचलित दरात 50 टक्क्यांची सूट. 
- पुनर्वसन शुल्क, बाल्कनी ओटा बंदिस्त शुल्कासह दंडात 50 टक्के सवलत. 
- सुधारित अभय योजना लागू झाल्यापासून पहिल्या 6 महिन्यांच्या आत येणाऱ्या अर्जांना दंडमाफी. सहा महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीतील अर्जांना 50 टक्के सवलत. 

