'आमच्यावर अन्याय होतोय,' राष्ट्रवादीचे आमदार नाराज, अजित पवारांकडे तिजोरीच्या चाव्या असतानाही मिळेना निधी

महायुतीत निधी वाटप करताना राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठांकडं करण्यात आलीये  

शिवराज यादव | Updated: Nov 4, 2025, 09:05 PM IST
'आमच्यावर अन्याय होतोय,' राष्ट्रवादीचे आमदार नाराज, अजित पवारांकडे तिजोरीच्या चाव्या असतानाही मिळेना निधी

अर्थमंत्री अजित पवार निधी देत नाही अशी ओरड शिवसेनेचे आमदार करत असतानाच आता निधी वाटपात अन्याय होत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीचे आमदार करु लागलेत. महायुतीत निधी वाटप करताना राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठांकडं करण्यात आलीये. अजितदादा अर्थमंत्री असताना आमदारांची आर्थिक नाकाबंदी कोण करतंय अशी चर्चा या निमित्तानं सुरु झालीये.

महायुतीत तीनही पक्ष गुण्यागोविंदानं नांदत असल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी सगळं काही अलबेल नाही. छोटे मोठे वाद चव्हाट्यावर येतच आहेत. आता राष्ट्रवादीचे आमदार निधी वाटपावरुन नाराज आहेत. निधी वाटपावरुन राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार आमदारांनी पक्षाकडं केलीय. महायुतीच्या आमदारांना समान निधी वाटप होत नाही असं राष्ट्रवादीच्या आमदारांचं म्हणणं आहे. या आमदारांनी पक्षश्रेष्ठींकडं तशी तक्रार केलीय. सुनील तटकरेंनी आमदारांच्या मनातल्या भावना बोलून दाखवल्यात. तर कृषीमंत्री दत्तामामा भरणेंनीही नाराजी व्यक्त केलीय.

भाजपनं राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या नाराजीवर सावध भूमिका घेतलीय. निवडणुकीनंतर हे फक्त पहिलंच वर्ष आहे अजून चार वर्ष शिल्लक आहे. आता काही कमीजास्त असेल तर त्याची पुढं भरपाई होईल असं आश्वासन चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिलंय.

सत्ताधारी आमदारांमधील नाराजीवर विरोधकांनी फिरकी घेतली नाही तर नवलच. राष्ट्रवादीचे पालकमंत्री असतानाही त्यांचे अधिकार मर्यादित केल्याचा टोला विरोधकांनी लगावला आहे. 

महायुतीत या आधी अजितदादा निधी देत नाहीत अशी ओरड होती. आता ज्या अजितदादांच्या हाती सरकारच्या तिजोरीच्या चाव्या आहेत त्याच अजितदादांच्या आमदारांना निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.

