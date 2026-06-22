विधान परिषदेत महायुतीची एकहाती सत्ता! 16 जागांवर विजय, महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ

विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचा 16-00 असा दणदणीत विजय झालाय. तर महाविकास आघाडीला साधा भोपळाही फोडता आला नाही. उलट अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला. एवढंच नाहीतर या निवडणुकीच्या निमित्तानं विरोधक म्हणून त्वेषानं लढण्याचंही मविआ विसरल्याचं जाणवलं. विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचा दणदणीत विजय झाला आहे आणि महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ करण्यात आला आहे. 16 जागी महायुतीचे तर एका ठिकाणी अपक्ष विजयी असा निकाल लागला आहे. विधान परिषद निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणं महायुतीचा दणदणीत विजय झाला. विधान परिषदेच्या सतरा जागांसाठी निवडणूक पार पडली. यातल्या सहा जागा आधीच महायुतीनं बिनविरोध निवडून आणल्या होत्या. या सहा जागी महायुतीचेच उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते.
अहिल्यानगर - प्राजक्त तनपुरे, भाजप - बिनविरोध
ठाणे-पालघर - रवींद्र फाटक, शिवसेना - बिनविरोध
यवतमाळ - दुष्यंत चतुर्वेदी, शिवसेना - बिनविरोध
पुणे - विक्रम काकडे, राष्ट्रवादी - बिनविरोध
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग - अनिकेत तटकरे, राष्ट्रवादी - बिनविरोध
वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली - अरुण लखाणी, भाजप - बिनविरोध निवडून आले होते.
इतर अकरा जागांचा विचार केला तर नाशिकमध्ये मविआनं उमेदवार दिला नव्हता. शिवाय अमरावतीत ऐन निवडणुकीत काँग्रेसच्या हर्षजीत देशमुखांनी अघोषित माघार घेतली होती. त्यामुळं नऊ जागांवर मविआ लढली ते लढणंही पराभुताचं लढणं होतं हे पाहायला मिळालं. अमरावतीत भाजपच्या प्रवीण पोटेंचा एकतर्फी विजय झाला. प्रवीण पोटेंनी तब्बल 390 मतं मिळाली. काँग्रेसच्या हर्षजीत देशमुखांना शून्य मतं मिळाली. तर वंचितच्या निलेश विश्वकर्मा यांना 31 मतं मिळाली. नागपुरात भाजपच्या राजीव पोतदार यांचा विजय झाला. त्यांना 682 मतं मिळाली तर काँग्रेसच्या अतुल लोंढेंना 130 मतं मिळाली. मविआची जवळपास 70 मतं फुटल्याचं पाहायला मिळालं.
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धाराशीवमध्ये भाजपच्या बसवराज पाटील यांचा विजय झाला. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या बंडाचा महविकास आघाडीला फटका बसल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरु झालीये.. विधानपरिषद निवडणूकीत महाविकास आघाडीची 150 मंत फुटलीत.. महायुतीचे भाजपचे उमेदवार बसवराज पाटील यांना या निवडणुकीत 844 मतं मिळाली असून ते 720 मतांनी निवडून आलेत.. तर मविआकडून उभे असलेले काँग्रेसचे उमेदवार महेश देशमुख यांना या निवडणुकीत अवघी 125 मतं मिळाली. या निवडणुकीत मविआची 150 मतं फुटल्याचा दावा केला जात असून ही मतं मिळाल्याचा दावा केला जातोय
नांदेडमध्ये भाजपच्या अमर राजूरकरांचा एकतर्फी विजय झाला. त्यांना 339 मतं मिळाली तर कृष्णा पाटील आष्टीकरांना अवघी 84 मतं मिळाली. आष्टीकरांना कोणताही चमत्कार घडवता आला नाही हे मतांच्या संख्येवरुन दिसून आलं. कृष्णा अष्टीकरांचे वडील नागेश पाटील आष्टीकरांनी बंडखोरी केल्यानं कृष्णा पाटील यांची निकालानंतर लगेचच हकालपट्टीची घोषणा करण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीच्या सुहास शिरसाट यांचा विजय झाला. सुहास शिरसाट यांना 455 मतं मिळाली तर मविआच्या गणेश लोखंडेंना 135 मतं मिळाली. विधान परिषद निवडणुकीतला हा पराभव महाविकास आघाडीसाठी आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. विधान परिषद निवडणुकीत मविआत विरोधक म्हणून लढण्याचा बाणाही दिसला नाही... लढण्याची वृत्ती विरोधकांनी सोडली तर हे विरोधकांचं सर्वात मोठं अपयश असणार आहे.