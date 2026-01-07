"स्वताचा भ्रष्टाचार लपवायचा आहे म्हणून...", अजित पवारांच्या टिकेला महेश लांडगेंचं चोख प्रत्युत्तर

कैलास पुरी, झी 24, तास पुणे: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवरून अजित पवारांनी भाजपवर आरोपांचे बॉम्बगोळे डागले आहेत, त्यामुळे अजित पवार आणि भाजपामध्ये चांगलीच जुंपलीय, भाजपनं पिंपरी चिंचवड पालिकेत घोटाळे केल्याचा गंभीर आरोप अजित पवारांनी केल्यानंतर भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी अजित पवारांवर पलटवार केलाय, "महाराष्ट्रात असा एकही जिल्हा नाही जो पवारांच्या नावानं ओरडत नाही" असं म्हणत लांडगेंनी पवारांवर शरसंधान साधलंय.
महेश लांडगे एवढ्यावरच थांबले नाहीत त्यांनी अजित पवारांसोबत त्यांच्या पुत्रावर देखील हल्लाबोल केलाय. "अजित पवारांनी आरशापुढे उभं रहावं त्यांना 70 हजार कोटींचा घोटाळा दिसेल" अशी खरमरीत टीका महेश लांडगे यांनी केलीय, "स्वत:चा भ्रष्टाचार लपवायचा आहे म्हणून भाजप आवडू लागली" असा खोचक टोलाही लांडगेंनी यावेळी लगावला.
अजित पवारांच्या भाजपवरील आरोपांनंतर संजय राऊतांनी देखील भाजपवर टीका केलीय. भाजप कुत्र्यांच्या नसबंदीत पैसा खात हे अजित पवारांनी समोर आणल्यामुळे राऊतांनी अजितदादांचे आभार मानत भाजपवर निशाणा साधलाय, तर कोविडमध्ये घोटाळा करणा-यांना बोलण्याच अधिकार नाही असं म्हणत नवनाथ बन यांनी राऊतांवर पलटवार केलाय.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीसोबत युती करणार नसल्याचं भाजपनं पालिका निवडणुकीच्या घोषणेनंतरच जाहीर केलं, दरम्यान यानंतर भाजपनं पिंपरी-चिंचवडमध्ये दादांच्या राष्ट्रवादीला धक्का देत अनेक माजी नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश करून घेतला. दरम्यान यानंतर अजित पवारांनी देखील भाजपविरोधात दंड थोपटत भाजपवर आरोपांचे तोफगोळे डागले आहेत, मात्र आता भाजपचे आमदार महेश लांडगेंनी देखील अजित पवारांना जशास तसं प्रत्युत्तर देत दादांचा समाचार घेतलाय.