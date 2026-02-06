English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्रात ₹150000000000 ची गुंतवणूक अन् हजारो नोकऱ्या, या जिल्ह्यात महिंद्रा उभारणार सर्वात मोठा सुपरप्लांट!

महाराष्ट्रात ₹150000000000 ची गुंतवणूक अन् हजारो नोकऱ्या, 'या' जिल्ह्यात महिंद्रा उभारणार सर्वात मोठा सुपरप्लांट!

Mahindra Investment Maharashtra: महिंद्रा कंपनीने पुढील 10 वर्षांत महाराष्ट्रात 15 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 6, 2026, 07:14 PM IST
Mahindra Investment Maharashtra: महिंद्रा समूह महाराष्ट्रातील नागपूर शहरात आपला सर्वात मोठा वाहन आणि ट्रॅक्टर उत्पादन कारखाना उभारणार आहे. हा कारखाना विदर्भ भागात 1500 एकर जागेवर विकसित होणार आहे. याशिवाय, संभाजीनगरमध्ये 150 एकरचा पुरवठादार पार्क उभारला जाणार आहे. जो नवीन कारखान्याला आणि कंपनीच्या चाकण व नाशिक येथील विद्यमान युनिट्सना पार्ट्स पुरवेल.  त्यामुळे हा एकात्मिक परिसर देशातील महिंद्राचा सर्वात मोठा उत्पादन केंद्र बनणार आहे. ज्यामुळे स्थानिक उद्योगाला चालना मिळून पुरवठा साखळी मजबूत होईल. कंपनीच्या विस्ताराला गती देणे आणि बाजारातील मागणी पूर्ण करणे या योजनेचा उद्देश आहे.

गुंतवणूक रक्कम

कंपनीने पुढील 10 वर्षांत महाराष्ट्रात 15 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. ही गुंतवणूक नवीन कारखान्याच्या उभारणीसाठी आणि संबंधित सुविधांसाठी वापरली जाणार आहे. उत्पादन 2028 पासून सुरू होणार आहे. ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल आणि नवीन रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. ही योजना कंपनीच्या वाढीच्या धोरणाचा भाग आहे. 

उत्पादन क्षमता 

पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यावर नागपूर कारखाना दरवर्षी 5 लाखांपेक्षा जास्त वाहने आणि 1 लाख ट्रॅक्टर उत्पादित करणार आहे. हा कारखाना महिंद्राच्या ऑटोमोबाइल आणि शेती उपकरण विभागाला आधार देणारा आहे. येथे अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE), इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान असलेली वाहने बनवली जातील. NU_IQ आर्किटेक्चरवर आधारित नवीन SUV प्लॅटफॉर्मसाठीही हे केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे.

कंपनीची बाजारातील स्थिती

महिंद्रा भारतातील सर्वात मोठी SUV आणि ट्रॅक्टर उत्पादक कंपनी आहे. एप्रिल-जानेवारी FY2026 मध्ये SUV विक्री 19% वाढून 5,39,986 युनिट्स झाली, तर ट्रॅक्टर विक्री 23% वाढून 430374 युनिट्स झाली. ऑगस्ट 2025 मध्ये NU_IQ प्लॅटफॉर्म आणि चार कॉन्सेप्ट SUV (Vision.S, Vision.T, Vision.SXT, Vision.X) अनावरण करण्यात आले. ही SUV 3990 मिमी ते 4320 मिमी लांबीची असतील आणि फ्रंट-व्हील-ड्राइव्ह, ऑल-व्हील-ड्राइव्ह, राइट-हँड-ड्राइव्ह आणि लेफ्ट-हँड-ड्राइव्ह पर्याय उपलब्ध असणार आहेत.

काय फायदे?

विदर्भ भागाची निवड समृद्धी महामार्ग, रेल्वे जोडण्या, प्रमुख बाजारपेठा आणि वाढते औद्योगिक वातावरण यामुळे झालीय. पुरवठादार पार्कमुळे स्थानिक भागांचा वापर वाढून लॉजिस्टिक्स कार्यक्षम होणार आहे. कारखान्यामध्ये प्रगत ऑटोमेशन आणि डिजिटल उत्पादन प्रणालीमुळे उत्पादन प्रक्रिया सुधारण्यास मदत होणार आहे. हे केंद्र महिंद्राच्या शेती उपकरण व्यवसायाला मजबूत करुन निर्यात बाजारपेठेसाठी उत्पादन करणार आहे.

