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पुण्यातील प्रसिद्ध नाणेघाटात मोठी दुर्घटना; लोकेशन ट्रेस होतेय, मोबाईलची रिंग वाजतेय, पण तो कुठे सापडेना

पुण्यातील प्रसिद्ध नाणेघाटात 24 तासांपासून थरारक रेस्क्यू ऑपरेशन आहे. एक तरुण नाणेघाटात खोल दरीत पडला आहे,  लोकेशन ट्रेस होतेय, मोबाईलची रिंग वाजतेय, पण तो सापडलेला नाही. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:28 PM IST
पुण्यातील प्रसिद्ध नाणेघाटात मोठी दुर्घटना; लोकेशन ट्रेस होतेय, मोबाईलची रिंग वाजतेय, पण तो कुठे सापडेना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यातील प्रसिद्ध नाणेघाटात मोठी दुर्घटना; लोकेशन ट्रेस होतेय, मोबाईलची रिंग वाजतेय, पण तो कुठे सापडेना
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