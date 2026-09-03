पुणे पोलीस दलात खळबळ; फक्त 300 रुपयांमुळे पोलीस खात्याची नोकरी गमावली

पुणे क्राईम न्यूज : पुण्यात गुन्हेगारींच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे पुण्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अशातच पुणे पोलील दलात खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे. एका पोलीस शिपायाने फक्त रुपयांच्या नादात पोलीस खात्यातील नोकरी गमावली आहे.
पुण्यात एका पोलीस शिपायाचे तडकाफडकी निलंब करण्यात आले आहे. आकाश मुळे असे निलंबित करण्यात आलेल्या पोलीस शिपायाच्या नाव आहे. पानटपरीचालकाकडून हप्ता घेतल्या प्रकरणी या पोलीस शिपायावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे पुणे पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.
आकाश मुळे यांनी पानटपरीचालकाकडून 300 रुपयांचा हप्ता घेतला. या प्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आकाश मुळे हे पुण्यातील खराडी पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत. आकाश मुळे यांनी पानटपरीचालकाकडे 500 रुपयांची मागणी केली. त्यानुसार त्याने पानटपरीचालकाडून 300 रुपये घेऊन नंतर 200 रुपये द्यावे असे सांगण्यात आल्याचेही चौकशीनंतर समोर आले आहे. पानटपरीचालकाकडून पैसे घेतल्यामुळे पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. यामुळे निलंबन करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हंटले आहे.
आकाश मुळे हे खराडी पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत. ते नाईट ड्युटीवर कार्यरत होते तेव्हा त्यांना अनधिकृत आस्थापनांवर पानटपरी तसेच स्टॉल यांच्यावर रात्री दहा ते पहाटे पाचपर्यंत सुरू असल्यास कारवाई करण्याची जबाबदारी दिली होती. यादरम्यान झेन्सॉर रस्त्यावरील स्मोक शॉप उघडे असताना आकाश मुळे हे त्याठिकाणी सव्वा बाराच्या सुमारास तेथे गेले. त्यांनी संबंधित पानटपरीचालकाला सिगारेट विकताना रंगेहाथ पकडले.
आकाश मुळे यांनी त्याच्याकडील सिगारेटची सर्व पाकिटे जमा केली. ते संबंधित टपरी चालकाला घेऊन ते येत असताना वाटेतच आकाश मुळे यांनी त्यांना सुरुवातीला 500 रुपये महिना द्यावा लागेल, असे सांगितले. तसेच, आता किती देऊ शकतो अशी विचारणा देखील केली. त्यावरून चालकाने त्यांना 300 रुपये देतो आणि नंतर 200 रुपये, देतो असे सांगितले. तेव्हा आकाश मुळे यांनी 300 रुपये घेऊन चालकाला सोडून दिले.
दरम्यान, रात्रगस्तीवरील महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना हा प्रकार समजला. त्यांनी याबाबत पानटपरी चालकाला बोलवून त्याचा जबाब नोंदवला. तेव्हा त्याने सर्व घटना सांगितली. त्यानंतर त्यांनी हा प्रकार वरिष्ठांच्या कानावर घातला. परिमंडळ 7 चे पोलिस उपायुक्त अबिनाश कुमार यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत तडकाफडकी पोलिस शिपाई आकाश मुळे यांना पोलिस खात्यातून निलंबित केले आहे.