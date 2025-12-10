English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 10, 2025, 08:13 PM IST
विधानभवनातील हाणामारी भोवणार, दोघांना तुरुंगवास देण्याची शिफारस, चौकशी समितीचा खुलासा

Jitendra Awhad Gopichand Padalkar Clash: 17 जुलैला पावसाळी अधिवेशनात गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाली होती. पडळकरांचे समर्थक ऋषीकेश टकले आणि आव्हाडांचे समर्थक नितीन देशमुख हे थेट विधीमंडळाच्या लॉबीत भिडले होते, दरम्यान या प्रकरणी शिस्तभंग समितीकडून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती आहे. पाहुयात यासंदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

पावसाळी अधिवेशनात ऋषीकेश टकले आणि नितीन देशमुखांमध्ये झालेली हाणामारी त्यांना चांगलीच भोवण्याची शक्यता आहे. विधीमंडळाच्या शिस्तभंग समितीकडून दोघांना तुरूंगवास देण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळरांमध्ये झालेल्या वादावरून दोन्ही नेत्यांचे समर्थक थेट विधिमंडळाच्या लॉबीमध्ये भिडले होते. दरम्यान या प्रकरणात त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

विधिमंडळ परिसरात शिवीगाळ

17 जुलैला आव्हाड आणि पडळकरांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाली होती. मात्र, त्याआधी पडळकर आणि आव्हाडांमध्ये टोकाची लढाई पाहायला मिळाली होती. 15 जुलैला गोपीचंद पडळकर बाजून जात असताना जितेंद्र आव्हाड मंगळसूत्र चोर असं म्हणाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. 

तर दुस-या दिवशी म्हणजेच 16 जुलैला पडळकर आणि आव्हाडांमध्ये विधिमंडळ परिसरात शिवीगाळ झाली आणि त्याच्या दुस-या दिवशी म्हणजेच 17 जुलैला दोन्ही नेत्यांमधल्या वादाचं रूपांतर हाणामारीत झालं, मात्र, ही हाणामारी दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये झाल्याची पाहायला मिळाली.

विधानभवनाच्या लॉबीत झालेली हाणामारी भोवणार

या हाणामारीतनंतर जितेंद्र आव्हाडांनी पडळकरांवर गंभीर आरोप केला होता, मला मारण्यासाठीच ती लोक आल्याचा दावा आव्हाडांनी केला होता. तर दुसरीकडे झी २४ तासच्या टू द पॉईंट कार्यक्रमामध्ये गोपीचंद पडळकरांनी देखील या प्रकरणावर रोखठोक भूमिका मांडली होती. नितीन देशमुखांनी माझ्याकडे वाकड्या नजरेनं बघितलं.. त्यामुळे त्यांचा मार खाऊन घेऊ का? असा सवाल पडळकरांनी केला होता.

दरम्यान या हाणामारीच्या घटनेनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला गालबोट लागलं होतं. या प्रकरणाची विधीमंडळाच्या शिस्तभंग समितीनं गांभीर्यानं दखल घेतलीय. विधीमंडळाच्या लॉबीत हाणामारी करणा-यांना तुरूंगवास देण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती आहे, त्यामुळे दोन्हीही नेत्यांच्या समर्थकांना हे प्रकरण चांगलंच भोवणार यात शंका नाही.

FAQ

1. हाणामारी नेमकी कधी आणि कुठे झाली?

17 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दोन्ही गटांमध्ये—गोपीचंद पडळकर व जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये—विधानभवनाच्या लॉबीत हाणामारी झाली.

2. हाणामारी कोणकोणामध्ये झाली?

पडळकरांचे समर्थक ऋषीकेश टकले आणि आव्हाडांचे समर्थक नितीन देशमुख यांच्यात थेट विधिमंडळाच्या लॉबीत धुमश्चक्री झाली.

3. शिस्तभंग समितीने काय निर्णय घेतला?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिस्तभंग समितीने दोन्ही संबंधित व्यक्तींना तुरुंगवासाची शिफारस केली आहे.

