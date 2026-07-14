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सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदावर आक्षेप घेणाऱ्या नेत्यावर मोठी कारवाई होणार? पक्षात मोठ्या हालचाली

सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवर राष्ट्रवादीचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी आक्षेप घेतला आहे. सच्चिदानंद सिंह यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. लवकरच कोअर कमिटीची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:25 PM IST
सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदावर आक्षेप घेणाऱ्या नेत्यावर मोठी कारवाई होणार? पक्षात मोठ्या हालचाली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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