/सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदावर आक्षेप घेणाऱ्या नेत्यावर मोठी कारवाई होणार? पक्षात मोठ्या हालचाली

NCP Sunetra Pawar and Sachidanand singh: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर आक्षेप घेण्यात आलाय. राष्ट्रवादीचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी हा आक्षेप घेतला आहे. सच्चिदानंद सिंह यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सुनेत्रा पवारांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या सच्चिदानंद सिंह यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीने त्याअनुषंगाने तयारी केल्याचे दिसत आहे.
न्यायालयाने सुनेत्रा पवार यांची निवड योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्याशिवाय मी माघार घेणार नाही असा निर्धार सच्चिदानंद सिंह यांनी केला आहे. याप्रकरणात कोणीही वैयक्तिक चर्चा केली तरी माझ्या निर्णयापासून मागे हटणार असं सच्चिदानंद सिंह यांनी म्हंटले आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी पक्षाने देखील सच्चिदानंद सिंह यांना प्रत्युत्तर देण्याच्या अनुषंगाने हालचाली सुरु केल्याच दिसत आहे.
सच्चिदानंद सिंह यांनी पाठवलेल्या नोटीस बाबत लवकरच पक्षाकडून लवकरच कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार आहे. सिंह यांच्या नोटीसमुळे खरच अध्यक्ष पदाचा निवडीबाबत कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो का याबाबत माहिती घेतली जाणार आहे. कायदेशीर सल्ला घेऊनच नोटिसला उत्तर देण्यात येईल यासोबतच सिंह यांच्यावर कारवाई काय करावी याबाबत लवकरच कोअर कमिटीची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिली. सच्चिदानंद सिंह यांनी थेट सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीला आक्षेन नोंदवल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह समोर आला आहे.
सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटिशीमागे राजकारण असू शकते. नोटीस पाठवण्यामागे वेगळा मास्टरमाईंड असू शकतो. सच्चिदानंद सिंह यांनी स्वतःहून नोटीस पाठवली की यामागे दुसरं कोणी आहे? याचा राष्ट्रवादी पक्षाकडून शोध घेतला जामार असल्याची माहिती देखील समोर येत आहे. सध्या या प्रकरणी पक्षाच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष जय पवार काय भूमिका घेणार याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. यापूर्वी प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे विरुद्ध सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार असा अंतर्गत कलह पाहायला मिळाला होतं. याच कलहाची पुढचा अकं तर नाही ना? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड घटनेला धरून नसल्याचा दावा सच्चिदानंद यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी 9 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील ARS Associates या विधी संस्थेमार्फत सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीसच पाठवली. या सात पानी नोटिशीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर प्रफुल पटेल यांनी हंगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कामकाज सांभाळणं अपेक्षित होतं. असे असताना बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी अधिकार नसताना अधिवेशन बोलावून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली. पक्षाच्या संविधानानुसार अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पार पडलेली नाही. मुंबईत राष्ट्रवादी पक्षाचे अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनातच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. यावरही सच्चिदानंद सिंह यांनी आक्षेप नोंदवला होता. 28 फेब्रुवारी, 10 मार्च आणि 29 एप्रिल 2026 ला निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारात विसंगती असल्याचे सच्चिदानंद सिंह यांचे म्हणणे आहे,
प्रतिनिधींना वैध सूचना देण्यात आली नाही. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर असून सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीला अवैध ठरवावे. पक्षाच्या संविधानानुसार नव्याने स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक घेण्यात यावी अशी मागणी सच्चिदानंद सिंह यांनी केली आहे.