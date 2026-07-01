/महाराष्ट्र कृषी दिनी मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा! शेतकऱ्यांची या संकटातून होणार सुटका

महाराष्ट्र कृषीदिनी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. कृषीदिनानिमित्त आयोजित कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कोणत्या योजना आहे, याबद्दल माहिती दिली. त्यासोबत महाराष्ट्र सरकार शेती क्षेत्रातील यांत्रीकरणासाठी सर्वात जास्त बजेट देत असल्याचही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
या कार्यक्रमात भाषण करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आता सर्व प्रकाचं बियाणं हे आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून सर्टिफाईड करणं सक्तीचं राहणार आहे. त्यामुळे नकली बियांण्यांना आळा बसणार असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल. तसंच शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआय आणले तर मोठ्या प्रमाणात खर्चाला आळा बसणार आहे. त्यामुळे आपण देशातील कृषी क्षेत्रावर आधारीत पहिलं एआय अॅप विकसीत करण्यात येणार आहे.
पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्या कृषी विभागाकडे अॅप असणार आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. मागील 3 वर्षांत फलोत्पादनात क्षेत्रात आपण चांगली कामगिरी केली असून आपण चांगली वाटचाल केली आहे. तसंच पशुपालनाच्या क्षेत्रात येत्या काळात मोठा विस्तार करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. त्याचप्रमाणे या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारांची निर्मिती केली जाणार आहे. विदर्भात आणि मराठवाड्यात वातावरणीय बदलाच्या अनुशंगाने शेती कशी करायची यावर सरकार विचार करणार असून शेतकऱ्यांना तसं प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.