/महाराष्ट्रातील वातावरणात शनिवारी मोठे बदल! ऑक्टोबर हिटचा भयानक प्रकोप, या जिल्ह्यांना इशारा

महाराष्ट्रात यंदा हवातसा पाऊस न झाल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याती काही गावांमध्ये दुष्काळ पाहिला मिळतो. तर दुसरीकडे ऑक्टोबर हिटने सर्वसामान्यांना हैराण केलं आहे. उष्णतेची लाट पाहिला मिळत असून उन्हाचा चटका दिवसेंदिवस अधिक तापदायक ठरत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत तापमान ३७ ते ३८ अंश सेल्सिअसच्या पार गेल्यामुळे हवामानातील हा बदल आरोग्य समस्या निर्माण करत आहे.
कोकणात उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज कायम असल्याने सतर्कतेचा येलो अलर्टचा इशारा दिला गेला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत पूर्वोत्तर राज्यासह दक्षिण भारताच्या आणखी काही भागातून मॉन्सून माघारी फिरण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. थायलंडच्या किनाऱ्यालगत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, 13 ऑक्टोबरपर्यंत अंदमान समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यापासून कोमोरिन भागापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होता.
आज कोकणातील उन्हाचा ताप कायम राहणार आहे. तर पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांत उष्ण आणि दमट हवामान हवामानाची शक्यता असून सतर्कतेचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, सातारा घाटमाथा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ आकाशासह, उन्हाचा चटका वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.
ऑक्टोबर महिन्याच्या या काळात शहरांचे सरासरी कमाल तापमान 32 ते 33 अंश सेल्सियस असणे अपेक्षित आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात उकाड्यात वाढ झाली आहे. एमजीएम विज्ञान केंद्रचे संचालक म्हणाले की, एल निनो अति तीव्र स्थितीचा हा परिणाम आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत कमाल आणि किमान तापमान वाढलेलेच असेल. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्येही कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहील.