/रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तब्बल एक वर्षाची मुदतवाढ; फडणवीसांचा मोठा निर्णय

मराठी बोलता न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर परिवहन विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. हाजी अराफत यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील ऑटोचालक टॅक्सीचालक संघटनेने भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "आज मुंबईतील ऑटोचालक टॅक्सीचालक संघटनेने माझी भेट घेतली. हाजी अराफत यांच्या नेतृत्वात ही भेट झाली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रात जुजबी मराठी आलं पाहिजे याला आमचं समर्थन आहे. ते आम्ही शिकण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कशा पद्धतीने प्रयत्न केला हे त्यांनी सांगितलं".
4.51pm | 27-8-2026Mumbai.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 27, 2026
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"भविष्यातही आम्ही हा प्रयत्न करत राहू, पण वेगवेगळ्या वयातील रिक्षा-टॅक्सीचालक यांना इतक्या कमी वेळात जुजबी मराठी शिकता येईल हे योग्य आणि शक्य नाही. त्यामुळे आम्हाला वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी केली. त्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली आहे. मी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल असा निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. या एक वर्षात त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे क्लासेस, साहित्य तयार करुन जुजबी मराठी सर्व रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी ते शिकवतील असं सांगितलं. ते जर स्वत:हून समोर आले असतील तर वेळ देणं गरजेचं होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
"परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचंदेखील मी अभिनंदन करतो. कारण एवढं कठीण काम त्यांनी सोपं करून टाकलं. मराठीवर प्रेम करा, भक्ती करा. मराठी भाषा तोडणारी नाही तर जोडणारी आहे. हजारो लोक मराठी भाषेबरोबर जोडले गेले आहेत. त्यामुळे तुमची जन्मभूमी... कोणाचे उत्तर प्रदेश कोणाची बिहार अशी असेल परंतु कर्मभूमी महाराष्ट्र आहे. म्हणून कर्मभूमीवर मराठी भाषेवर तुम्ही प्रेम केलं म्हणून तुम्हाला मी धन्यवाद देतो. मराठी किती प्रेमाने बोलतात आवडीने बोलतात हे देखील समोर येऊ द्या," असं ते म्हणाले होते.
"रिक्षा टॅक्सीमध्ये बसलेल्या आपल्या पॅसेंजर सोबतच बोलायचं आहे. कुठे जायचंय,
कुठे उतरायचं आहे? ज्येष्ठ नागरिक असेल तर त्यांना उतरताना म्हणायचं की हळू उतरा असं प्रेमाने म्हणायचं. मराठी ही सोपी भाषा आहे आणि आपल्याला कुठे जाऊन परीक्षा द्यायची नाहीये. मराठी बोलीभाषा ही सोपी आहे. रिक्षात बसणाऱ्या पॅसेंजरनेदेखील तुमच्याशी मराठीतच बोलले पाहिजे. त्यामुळे मराठी भाषा अजून मजबूत आणि प्रचार आणि प्रसार होईल," असं ते म्हणाले.
मुंबईत उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक रिक्षाचालकांना मराठी व्यवहार भाषा शिकवण्याच्या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघात सहा ठिकाणी मोफत प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात आले. 4 जुलै ते 15 ऑगस्टदरम्यान 20 हजार रिक्षाचालकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, प्रशिक्षणानंतर झालेल्या परीक्षेत सर्व प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यातील 15 हजार रिक्षाचालकांना आज बोरीवली पश्चिम येथील कोराकेंद्र मैदानावर मराठी व्यवहार भाषा प्रशिक्षणाची उत्तीर्ण प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले होते. यावेळी एकनाथ शिंदेंनी भाषण केलं होतं.