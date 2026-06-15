/अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना मोठा धक्का, कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी जाहीर

Kolhapur Monsoon : कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याला पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य देत कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग उत्तरने शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी जाहीर केली आहे. अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर यंदा पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
या निर्णयानुसार कोल्हापूर, पंचगंगा, भोगावती, दूधगंगा, वारणा, तुळशी, कासारी, कडवी, कुंभी, धामणी आणि जांभळी या नद्यांच्या दोन्ही तीरावरील भागात शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या सर्व उपसा यंत्रांवर 15 जूनपासून पुढील आदेशापर्यंत बंदी लागू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच उपसाबंदीच्या कालावधीत कोणीही अनधिकृतपणे पाणी उपसा करताना आढळल्यास संबंधित उपसा यंत्र जप्त करण्यात येणार असून संबंधित परवानाधारकाचा उपसा परवाना एक वर्षासाठी रद्द करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील कलम 51 (3) आणि कलम 97 मधील तरतुदीनुसार हा आदेश पारित करण्यात आला असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली आहे.
यवतमाळच्या घोडखिंडी गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असल्याने ग्रामस्थांनी पंचायत समिती कार्यालयात धडक देऊन आमदार बाळासाहेब मांगुळकर व गट विकास अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. गावात पाणीपुरवठा होत नाही, विहीर जंगल भागात असल्याने पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण भटकावे लागते, त्यामुळे विहिरीवरून गावात पाईपलाईन टाकावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.
रत्नागिरी जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालीये. एल निनोमुळे पावसाने हुलकावणी दिलीये. त्यामुळे जून महिना सुरू होऊनही अद्याप म्हणावा तसा पाऊस आलेला नाही. त्यामुळे 64 गाव, 151 वाड्यांमधील जवळपास 45 हजार ग्रामस्थांना पाणीटंचाईच्या झळा बसतायेत. या टंचाईग्रस्तांना केवळ 18 टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय. मात्र हा पाणीपुरवठा अपुरा असल्याने विकतचे पाणी पिण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आलीये.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर आणि शिंदखेडा तालुक्यातील नद्यांमधील वाळू चोरी सर्रास सुरु आहे. तापी, बुराई, वनावल येथील नदी पात्रातून रात्रं दिवस वाळू उपसा सुरु आहे. आधीच दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने भूजल पातळी खोल गेली आहे. त्यात वाळू चोरीमुळे आहे ते पाणीही भूगर्भातून नाहीसे होत आहे. या वाळू लुटीबाबत तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करुनही दाखल घेतली जात नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.