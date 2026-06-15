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अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना मोठा धक्का, कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी जाहीर

  कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याला पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य देत कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग उत्तरने शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी जाहीर केली आहे. अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर यंदा पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 15, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:55 PM IST
अल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना मोठा धक्का, कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी जाहीर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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