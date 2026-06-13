/पुणेकरांची ट्रॅफिक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी मोठा निर्णय! 15 ते 24 जूनदरम्यान या वाहनांना नो-एंट्री

Pune heavy vehicle no entry from June 15 to June 24 : पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचा आदेश काढला आहे. येत्या सोमवारपासून 10 दिवसांसाठी पुणे शहरात अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी असणार आहे. 15 ते 24 जूनदरम्यान शहरात जड वाहनांना नो एंट्री राहणार आहे.
या मागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरातील अपघात रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण जानेवारी 2026 पासून आत्तापर्यंत पुण्यात जड वाहतुकीमुळे 30 अपघाताची नोंद झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे यात 31 जणांचा नाहक बळी गेला आहे. त्यामुळे पुणे शहरात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. जड आणि अवजड वाहनांना बंदी असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयातून अत्यावश्यक वाहने म्हणजे पेट्रोल, डिझेल, दूध आणि शेतीमाल वाहून नेणाऱ्या वाहनांना सूट देण्यात आली आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या ज्या वाहनांना शहरात माल उतरवणे अत्यंत गरजेचे आहे अशा वाहनांना वाहतूक शाखेतून 72 तास पूर्वी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या परवानगीनुसार त्यांना रात्री 11 ते सकाळी 6 दरम्यान शहरात प्रवेश मिळणार आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितलं की, पुणे शहरात सोलापूर, अहिल्यानगर, नाशिक, मुंबई आणि सातारा या प्रमुख शहरांतून दररोज असंख्य अवजड आणि मल्टी अॅक्सल वाहन येत असतात. ज्यामुळे पुणे शहरात नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. एवढंच नाहीतर गंभीर अपघातांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच या अवजड वाहनांसाठी काही पर्यायी मार्गही देण्यात आले आहेत.
सोलापूरकडून मुंबईकडे जाणारी वाहने - केडगाव चौफुला - न्हावरे - शिक्रापूर - चाकण मार्गे किंवा उरळी कांचन - कोरेगाव मूळ - आष्टापूर - शिक्रापूर - चाकण मार्गे वळविण्यात येणार आहेत.
मुंबईकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने - तळेगाव दाभाडे - चाकण - शिक्रापूर - न्हावरे - केडगाव चौफुला मार्गे जातील. मुंबई ते अहिल्यानगर वाहतूक : तळेगाव - चाकण - खेड - मंचर - आळेफाटा मार्गे किंवा नाशिक फाटा - भोसरी - चाकण - शिक्रापूर मार्गे वळविण्यात येणार आहे.
दरम्यान पुणे शहरातील या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आले आहेत.