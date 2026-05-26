'आधीचे काही काढू नका', NCP च्या बैठकीत तटकरे आणि भुजबळांमध्ये मोठा वाद, 'तुम्ही तर वरिष्ठ आहात, मग...'

Dispute Between Sunil Tatkare and Chhagan Bhujbal: अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे सातत्याने चर्चेत आहेत. कधी दोन्ही नेते पक्ष ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला, तर काही वेळा पवार कुटुंब आणि त्यांच्यात संघर्ष सुरु असल्याचे वृत्त समोर आले. दरम्यान आज राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक पार पडली असता, सुनील तटकरे यांनी आपल्या मनातीत खदखद बोलून दाखवली. या बैठकीत सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्यात मोठा वाद झाल्याचं समजत आहे. विशेष म्हणजे सुनील तटकरे यांचे भाषण सुरू होण्यापूर्वीच पार्थ पवार यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला.
आजच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीला प्रफुल पटेल गैरहजर होते. दरम्यान यावेळी सुनील तटकरे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात वाद झाला. जेव्हा एका माणसाला टार्गेट केलं जात होतं, तेव्हा पुढे येऊन कोणी बोलले का माझ्यासाठी? असा संतप्त सवाल सुनील तटकरे यांनी विचारला.
त्यावर छगन भुजबळ यांनी जाऊ द्या आधीचे काही काढू नका असं सांगितलं. यानंतर तटकरेंनी, तुम्ही तर वरिष्ठ आहात तुम्ही काही का बोलले नाही? पक्षातले आमदार फुटत आहे असं बोलले गेले तेव्हा तुम्ही का काही बोलले नाहीत? असा प्रश्न विचारला. त्यावर छगन भुजबळांनी उत्तर दिलं की, "माझ्यासाठी कोणी पुढे आले का? माझ्यावर इतके आरोप झाले , विरोधी पक्षातले आमदार आमच्याबद्दल बोलत होते. तेव्हा का कोणी पुढे येऊन उत्तर देत नव्हते".
2029 च्या निवडणुकीत भाजप काय भूमिका घेईल माहिती नाही, त्यापेक्षा आपण 288 जागांची तयारी करायला हवी तसंच मतदारसंघ वाढत असतील तर त्याबाबत देखील आगामी प्लानिंग करायला हवी. सध्या राबवण्यात येणारी SIR ही एका विशिष्ट पक्षाच्या फायद्याची आहे या यंत्रणेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळणारी मतं कमी करण्याचा डाव आखला आहे यावर वेळीच उपाय योजना करायला हवी असं भुजबळ म्हणाले आहेत.
पुढील 2 दिवसांत बीएलओ नेमण्यात यावेत आणि तत्काळ त्यांचे ट्रेनिंग देखील सुरू करण्यात यावेत असंही त्यांनी सांगितलं आहे. बैठकीत SIR बाबत तज्ज्ञांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देखील करण्यात आलं.