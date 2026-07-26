Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुंबईतील प्रसिद्ध रंगशारदा हॉटेलवर ED ची मोठी कारवाई; 332.24 कोटींची मालमत्ता जप्त

मुंबईतील प्रसिद्ध रंगशारदा हॉटेलवर ED ने मोठी कारवाई केली आहे.  बांद्रा येथील हॉटेल रंगशारदा आणि प्रभादेवी येथील भूखंड जप्त करण्यात आला आहे. 332.24 कोटींची ही मालमत्ता आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 26, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:05 PM IST
मुंबईतील प्रसिद्ध रंगशारदा हॉटेलवर ED ची मोठी कारवाई; 332.24 कोटींची मालमत्ता जप्त

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबईतील प्रसिद्ध रंगशारदा हॉटेलवर ED ची मोठी कारवाई; 332.24 कोटींची मालमत्ता जप्त
ED9 min ago
2
abhijeet dipke27 min ago
3
Nagpur Municipal corporation38 min ago
4
Rishikanta Singh39 min ago
5
hardik pandya46 min ago