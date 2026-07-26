मुंबईतील प्रसिद्ध रंगशारदा हॉटेलवर ED ची मोठी कारवाई; 332.24 कोटींची मालमत्ता जप्त

Hotel Rangsharda : मुंबईतील प्रसिद्ध रंगशारदा हॉटेलवर अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारावई केली आहे. ईडीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने, प्रभुदास वीरचंद लोटिया आणि इतरांच्या प्रकरणात, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार तात्पुरता जप्ती आदेश जारी केला आहे. मुंबईतील प्रभुदास वीरचंद लोटिया यांच्या मालकीचे वांद्रे येथील रंगशारदा हॉटेल आणि प्रभादेवी येथील जमीन यासह 332.24 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या कारवाईमळे एकच खळबळ उडाली आहे.
प्रभुदास वीरचंद लोटिया आणि इतरांविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासात ED ने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने बांद्रा येथील हॉटेल रंगशारदा आणि प्रभादेवी येथील भूखंड अशा एकूण 332.24 कोटी कोटींच्या दोन स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या. या दोन्ही मालमत्ता रंगशारदा हॉटेल्स प्रा. लि.च्या ताब्यात असल्याची माहिती ईडीने दिली.मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणाची वांद्रे पोलिस चौकशी करत आहेत. वांद्रे पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू करण्यात आली. रंगशारदा प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांनी प्रभुदास लोटिया आणि रंगशारदा हॉटेल्स प्रा. लि. यांच्याविरोधात फसवणूक व विश्वासघाताची तक्रार दाखल केली होती.
ईडीच्या माहितीनुसार, म्हाडाने मराठी नाट्य, साहित्य आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सवलतीच्या दरात रंगशारदा प्रतिष्ठानला भूखंड दिला होता. मात्र, या जमिनीचा मूळ उद्देश बाजूला ठेवून तिचा व्यावसायिक वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
म्हाडाने मराठी रंगभूमी, साहित्य आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्टला सवलतीच्या दरात भूखंड दिला होता. मात्र, आरोपीने त्या जमिनीचा व्यावसायिक कारणांसाठी गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. रंग शारदा प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांनी या संदर्भात तक्रार दाखल केली. त्यामनुसार वांद्रे पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडी मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. विश्वस्तांनी लोटिया आणि रंग शारदा हॉटेल्सवर फसवणूक आणि विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. लोटियाने रंग शारदा हॉटेल्सच्या माध्यमातून ट्रस्टला वाटप केलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून ताबा मिळवला. इतकेच नाही, तर त्याने वाटपाच्या अटी आणि आवश्यक परवानग्यांचे उल्लंघन करून त्या जमिनीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला असे तपासादरम्यान असे आढळून आले.