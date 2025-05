ट्रकच्या जोरदार धडकेनं टोलनाका जळून खाक; महामार्गावरील थरार कॅमेरात कैद

Truck Crashes Into Toll Booth Video: पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारवर रात्री उशीरा एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील निपाणी-कागलपासून जवळ असलेल्या कोगनोळी टोल नाक्याला ट्रकने धडक दिली. या अपघातानानंतर ट्रकने जागीच पेट घेतला आणि एकच गोंधळ उडाला. पाहता पाहता टोल नाक्यावरील दोन काऊंटर आगीत जळून खाक झाली. हा सारा घटनाक्रम कॅमेरामध्ये कैद झाला असून व्हिडीओ व्हायरल होतोय.

राष्ट्रीय महामार्गावरून बेळगावहून कोल्हापूरकडे कंटेनर जात असताना हा अपघात घडला. कोगनोळी टोलनाक्यावर कंटेनरने टोलनाक्याच्या काँक्रीटच्या कठड्याला धडक दिली. कंटेनरमधील बॅटरी स्पार्क होऊन कंटेनरला आग लागली. बघता बघता टोलनाक्यावर झालेल्या अपघातानंतर कंटेनरने काही क्षणांमध्ये पेट घेतला. कंटेनर चालकाने कंटेनरमधून लागलीच उडी मारत स्वत:चा जीव वाचवला.

या आगीमध्ये कोगनोळी टोलनाक्यातील दोन टोल काऊंटर जळून खाक झाले आहेत. रात्री उशीरा घटनास्थळी निपाणी अग्निशमन दलाचा बंब दाखल होऊन आग अटोक्यात आणण्यात यश आलं. घटनास्थळी निपाणी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पीएसआय नाईकवाडी यांनी धाव घेत परिस्थितीची आढावा घेतला. या घटनेमुळे कोगनोळी टोल नाक्यावर काही वेळ वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या.

Major Fire Erupts After Truck Crashes Into Kognoli Toll Booth Near Nipani-Kagal

A massive fire broke out at the Kognoli toll booth on the Karnataka-Maharashtra border after a container truck crashed into the structure on the National Highway. pic.twitter.com/DMsrBCxlZy

— All About Belgaum | Belagavi News (@allaboutbelgaum) May 21, 2025