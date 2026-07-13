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पुण्यातील 20 पर्यटकांना आला भयानक अनुभव; देवकुंड धबधब्यावर घडली मोठी दुर्घटना; 25 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

देवकुंड दुर्घटनेनंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.  25 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  पावसाळी पर्यटनाविरोधात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 13, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:24 PM IST
पुण्यातील 20 पर्यटकांना आला भयानक अनुभव; देवकुंड धबधब्यावर घडली मोठी दुर्घटना; 25 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यातील 20 पर्यटकांना आला भयानक अनुभव; देवकुंड धबधब्यावर घडली मोठी दुर्घटना; 25 जणांविरोधात गुन्हा दाखल
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