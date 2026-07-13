/पुण्यातील 20 पर्यटकांना आला भयानक अनुभव; देवकुंड धबधब्यावर घडली मोठी दुर्घटना; 25 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Devkund waterfall Raigad district : रायगड जिल्ह्यातील देवकुंड धबधब्यात दोन पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाल्यानंतर अखेर प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. पावसाळी पर्यटनावर बंदी असतानाही नियमांचे उल्लंघन करून पर्यटकांना देवकुंडात नेणाऱ्या एजंट, स्थानिक गाईड आणि बंदीचे आदेश धुडकावणाऱ्या पर्यटकांविरोधात माणगाव पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे. या प्रकरणी 25 जणांविरोधात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम 223 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच ऑनलाईन बुकिंग घेणाऱ्यांवरही स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, जीवघेण्या पावसाळी पर्यटनाविरोधात पोलिसांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
12 जुलै रोजी देवकुंड धबधब्यात पोहताना गोपाळ राठोड (रा. नांदेड) आणि विष्णू ढोक (रा. हिंगोली) या दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू झाला होता. हे दोघे पुण्यातून आलेल्या 20 जणांच्या पर्यटक गटासोबत देवकुंड येथे फिरण्यासाठी आले होते. दुर्घटनेनंतर स्थानिक बचाव पथके, स्वयंसेवक आणि पोलिसांनी रात्रभर शोधमोहीम सुरू ठेवली. सोमवारी सकाळपासून पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेत दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले.
या घटनेनंतर पुन्हा एकदा देवकुंड परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाने पावसाळ्यात देवकुंडसह रायगडमधील अनेक धबधबे आणि धोकादायक पर्यटनस्थळांवर अधिकृत बंदी घातलेली असतानाही प्रत्यक्षात पर्यटकांची वर्दळ सुरूच असल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. स्थानिक रोजगार, अनधिकृत पर्यटन आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे बंदी केवळ कागदावरच असल्याची टीका होत आहे. विशेष म्हणजे, दरवर्षी देवकुंड येथे पर्यटकांचा बळी जात असतानाही सुरक्षिततेच्या मूलभूत सुविधा अद्याप उपलब्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. धोकादायक कुंड परिसरात लाईफ रिंग, थ्रो बॅग, सुरक्षा दोर, इशारा फलक, प्रशिक्षित बचाव पथक किंवा कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने अपघातानंतर बचावकार्य अधिक कठीण बनते.
पर्यटनातून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असली तरी सुरक्षिततेवर अत्यल्प खर्च केला जात असल्याची बाबही यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. स्थानिक गाईडना आपत्कालीन बचावाचे प्रशिक्षण देणे, जीवनरक्षक साहित्य उपलब्ध करणे, धोकादायक भागात कडक नियंत्रण ठेवणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
देवकुंडमध्ये दरवर्षी एखादा जीव जातो, काही दिवस प्रशासनाकडून कारवाई आणि चर्चांचा गाजावाजा होतो; मात्र त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे होते. यंदाही दोन निष्पाप जीव गेल्यानंतरच यंत्रणा जागी झाली आहे. त्यामुळे ही कारवाई केवळ दुर्घटनेपुरती मर्यादित राहणार की यापुढे पावसाळी पर्यटनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभी केली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.