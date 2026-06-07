/मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे जिल्हा प्रशासनाचं मोठं पाऊल, जमिनीच्या बंद सातबारा उताऱ्यातील नावाबद्दल महत्त्वाचा निर्णय

निलेश खरमरे झी 24 तास पुणे : मुंढवा येथील वादग्रस्त जमिनीच्या बंद सातबारा उताऱ्यातील इतर हक्कांमध्ये असलेली नावे कमी करण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. दरम्यान या मुंढवा जमीन गैरव्यवहारचा पदार्फाश झी 24 तासने केला होता.
झी २४तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे जिल्हा प्रशासनानं मोठं पाऊल उचलले आहे. जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बंद सातबारा उता-यावरील इतर हक्कांतील वादग्रस्त नावे कमी करण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनानं राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. ही दुरुस्ती प्रथमच होत असल्याने राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. बंद सातबारातील नोंदींचा आधार घेत जमिनीची विक्री झाल्याचं उघड झालं होतं, त्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे.
मुंढवा येथील गट क्रमांक ८८/१ ते ८८/२६ ही जमीन शासकीय मालकीची आहे. पूर्वी काही वतनदारांना ही जमीन भाडेकराराने कसण्यासाठी देण्यात आली होती. १९५५ मध्ये शासनाने जमीन ताब्यात घेतली. मात्र, बंद सातबारा उताऱ्यातील इतर हक्कांच्या सदरात तत्कालीन वतनदारांनी बुडीत गहाणधारकांची नावे नोंदवली होती. याच नावांचा आधार घेत पुढे कुलमुखत्यारपत्र तयार करून जमिनीचे व्यवहार आणि विक्रीचे प्रयत्न करण्यात आले होते.
या जागेचे मालमत्तापत्रक तयार झालेले असतानाही बंद सातबारा उताऱ्याच्या आधारे दस्तनोंदणी करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. दस्तनोंदणी प्रक्रियेत सातबारा तपासणी न करता ‘स्किप’ पर्याय वापरल्याची बाबही समोर आली होती. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित नावे कमी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र ही नावे बंद सातबारावरून मालमत्तापत्रकावर आल्याने दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचा अभिप्राय भूमी अभिलेख विभागाने दिला.
महसूल अधिनियमातील कलम २५७ नुसार ही दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी मागण्यात आली आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर सातबारा आणि मालमत्तापत्रकातील फेरफाराची प्रक्रिया सुरू होईल, मात्र पुणे जिल्हा प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागलंय.