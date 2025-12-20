महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप केंद्रबिंदू मुंबईत; ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकासआघाडी फुटली! मोठा पक्ष बाहेर पडला

BMC Election 2026: मुंबईत नवाव मलिक यांच्यामुळे महायुतीत मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा आहे. नवाब मलिक यांना सोबत घेण्यास भाजप आणि शिवसेनेचा विरोध आहे. मलिक यांच्याकडे नेतृत्व असेल तर राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाही अशी भूमिका या दोन्ही पक्षांनी घेतलीय. त्यामुळे मलिकांमुळे महायुतीत घमासान सुरु झालंय. तर तिकडे ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली आहे. ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकासआघाडी फुटली आहे. NCP नंतर काँग्रेसने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
ठाकरे बंधुंसोबत जायचं की नाही याचा अंतीम फैसला काँग्रसेने घेतला आहे. काँग्रसेचे महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला मुंबई दौऱ्यावर आले. यावेळी मुंबईत काँग्रेसची चेन्नीथला यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राज ठाकरेंमुळे काँग्रेसनं मुंबईत स्वबळाचा नारा दिला आहे. मुंबईमध्ये काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे. रमेश चेन्निथला यांनी ही घोषणा केली. मुंबईत काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडली आहे. स्वबळावर लढणं कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. 'कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याचे चेन्निथला यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ठाकरे बंधूंसोबत जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंशी युती करण्यासाठी राष्ट्रवादी (SP)चे मुंबईतील स्थानिक नेते अनुकूळ असल्याचं कळतंय. मुंबईत एकत्र लढण्याबाबत दोन वेळा चर्चा झाली असून जागावाटपाची अंतिम चर्चा लवकरच होणार असल्याचं समजतंय. संजय राऊत यांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या सोबत मुंबई महापालिका निवडणुकीत असावे ची भूमिका ठाकरे यांची शिवसेना आणि मनसे या दोन्ही पक्षांची आहे. त्यामुळे जागा वाटपात सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला ठाकरे बंधू स्थान देतील. दरम्यान राष्ट्रवादी (SP)ला काँग्रेसकडून आघाडी करण्याची ऑफर आली होती. मात्र, यावर कुठलाही निर्णय राष्ट्रवादी (SP)ने घेतलेला नाही.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने एकला चलो चा नारा दिलाय.. स्थानिक नेत्यांच्या भावनेचा आदर ठेवत हा निर्णय घेतल्याचं काँग्रस नेत्यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र, काँग्रेसच्या या स्वबळाच्या घोषणेमुळे मविआतील घटकपक्ष शिवसेना UBT आणि राष्ट्रवादी SP नाराज असल्याचं समजतंय. तसेच याबाबत खुद्द उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांमध्येही फोनवरून चर्चा झाल्याची माहिती आहे. एकीकडे महायुती कुठल्याही स्थितीत मुंबईवर कब्जा मिळवण्याचा तयारीत असताना काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मविआला फटका बसू शकतो अशी कुजबूज ठाकरे-पवारांच्या पक्षात सुरू असल्याचं बोललं जातंय.