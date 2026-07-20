महाराष्ट्रातील 2 जिल्हा बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई; 13 लाखांचा दंड ठोठवला

RBI Action : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील 2 जिल्हा बँकांवर मोठी कारवाई केली. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार . कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि मनमाड अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 13 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे.
RBI ने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 13.30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 20(1) आणि सेक्शन 56 संदर्भातील तरतुदींची पूर्तता न केल्याने RBI ने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत RBI ने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
31 मार्च 2025 रोजी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे नाबार्डकडून इन्सपेक्शन करण्यात आलं होतं. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने काही नियमांची पूर्तता न केल्याचे नाबार्डच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर बँकेला नोटीस पाठवण्यात आली होती. नियमांचे पालन केलेले नाही मग आर्थिक दंड का ठोठावू नये असं विचारण्यात आलं होतं. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर केल्याचं निरीक्षण आरबीआयनं नोंदवलं असून दंडात्मक कारवाई केली आहे. RBI 17 जुलै रोजी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोटीस पाठवत दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. वर्षभरात या बँकेवर दोनदा कारवाई झाल्याची धक्कादायक माहिती देखील समोर आली आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर अनेक स्थानिक राजकीय नेतेमंडळींचा दबदबा आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह मनमाड अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर देखील दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मनमाड अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेच्या संचालकांनी त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. कर्ज मंजूर करताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे RBI नोटीसमध्ये म्हंटले आहे.