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महाराष्ट्रातील 2 जिल्हा बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई; 13 लाखांचा दंड ठोठवला

महाराष्ट्रातील 2 जिल्हा बँकांवर RBI ने मोठी कारवाई केली आहे. यापैकी एका बँकेला RBI ने 13 लाखांचा दंड ठोठवला आहे. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करत नातेवाईकांना कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:11 PM IST
महाराष्ट्रातील 2 जिल्हा बँकांवर RBI ची मोठी कारवाई; 13 लाखांचा दंड ठोठवला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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