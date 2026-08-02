शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात मोठे बदल; पक्षाची ताकद वाढणारा नवा फॉर्म्युला

शरद पवार राष्ट्रवादी पक्ष : शरद पवार यांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात मोठे बदल केले आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या युवक आणि विद्यार्थी आघाडीत नवीन नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पक्ष बांधणीला गती देण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण अशी विभागणीही पवारांच्या राष्ट्रवादीनं केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात रविवारी मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. युवकचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे यांचा कार्यकाळ संपल्याने त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. विद्यार्थी आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी सुशील बेर्डे यांची नियुक्ती करण्यात आली. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यासोबतच पक्षानं युवक आघाडीतही मोठा बदल केला. युवक अध्यक्षपदाची विभागणी करून एक शहरी आणि एक ग्रामीण प्रदेशाध्यक्ष नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. युवकच्या शहरी प्रदेशाध्यक्षपदी विशाल वाकडकर यांची निवड झाली आहे.यापूर्वीही पवारांच्या राष्ट्रवादीनं महाराष्ट्र युवती अध्यक्ष पद देताना असाच फॉर्म्युला वापरला होता. त्यातही शहर आणि ग्रामीणसाठी स्वतंत्र अध्यक्ष नेमण्यात आले. मनाली भिलारे यांची शहर युवती प्रदेशाध्यक्षा म्हणून, तर अमृता कालदाते यांची ग्रामीण युवती प्रदेशाध्यक्षा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
शरद पवार यांनी पक्ष संघटनेत तरुणांना पुढे करत शहर-ग्रामीण असा नवा फॉर्म्युला लागू केलाय. या नवीन टीमकडून पक्षाला बूथ लेव्हलपर्यंत बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळं पक्षात अनेकांना नवीन जबाबदारी दिल्यानंतर पक्ष कशा पद्धतीने काम करेल हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे.