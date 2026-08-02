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शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात मोठे बदल; पक्षाची ताकद वाढणारा नवा फॉर्म्युला

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात मोठे फेरबदल झाले आहेत. युवक शहर प्रदेशाध्यक्षपदी विशाल वाकडकर, तर विद्यार्थी अध्यक्षपदी शुशील बेर्डेंची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  सुप्रिया सुळे, शशिकांत शिंदेंच्या उपस्थितीत नियुक्त्या झाल्या आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 12:09 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:09 AM IST
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात मोठे बदल; पक्षाची ताकद वाढणारा नवा फॉर्म्युला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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