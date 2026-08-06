एकनाथ शिंदेंना मोठा धोका! शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत महासुनावणीनंतर असीम सरोदेंनी वाचला चुकांचा पाढा, तर 'निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या...'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं यावर सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान जे युक्तीवाद झाले त्यानुसार हा निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार आहे, याबद्दल प्रसिद्ध विधिज्ञ अॅड.असीम सरोदे यांनी सांगितलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात गुरुवारच्या सुनावणीदरम्यान काय झालं हे सांगताना असीम सरोदे म्हणाले की, या सुनावणी दरम्यान सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे जो कायम चर्चेत येतो तो म्हणजे, राजकीय पक्षच श्रेष्ठच आहे. राजकीय पक्षाचे जे प्रमुख असतील ज्यांच्या ताब्यात पक्ष असेल तेच पक्षाचे निर्णय घेऊ शकतात. त्यांच्या सहीनेच पक्षाचे निर्णय होतात. राजकीय पक्ष श्रेष्ठ असल्याने त्यांच्या प्रमुखाने घेतलेले निर्णय हे मानले गेले पाहिजे, कायदेशीर ते असले पाहिजे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील आमदारांची संख्या जी निवडून आली आहे. त्यांनी कुठे जायचं आणि त्यांनी स्वत:मध्ये फूट पाडून आपला गट तयार करायचा, त्यांनी एक निर्णय घ्यायचा आणि पक्ष सुद्धा आमचाच आहे. हा निर्णयच अयोग्य आहे, हेच आज सुनावणीदरम्यान वारंवार सांगण्यात आलं.
पुढे सरोदे म्हणाले की, दुसरा मुद्दा हा आहे की लोकप्रतिनिधींना काही स्वातंत्र्यच नाही का? याबद्दलही सुनावणी दरम्यान चर्चा झाली. जे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी ते आपलं म्हणणं मांडू शकणार नाही का, पक्षाच्या वेठीसच त्यांना राहावं लागेल का? याबद्दल न्यायपीठाने असं म्हटलं की, यात एक सुवर्णमध्य त्यात असायला हवा. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपवाद परिस्थितीत आपलं मत मांडण्यासाठी किंवा मतभेद व्यक्त करण्यासाठी काहीतरी संधी असली पाहिजे. ही सगळी संधी हवी असेल तर कायद्यात थोडा बदल करावा लागेल. हा काही याचिकेचा भाग नाही.
पुढे म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंकडून सातत्याने हे सांगण्यात आलं की, निवडणूक आयोगाच्या पूर्वीच्या निर्णयावर आमचा आक्षेप आधीपासून आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णय घेताना आपलं पक्ष चिन्ह आणि पक्षाचा निर्णय घेताना स्वत:च्या अधिकार कक्षा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी भष्टपद्धतीने राजकीय पक्षाशी हेतूपुरस्कर दुश्मनी घेतल्या प्रमाणे शिवसेनेशी वागले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता पक्षातील काही नेत्यांच्या सांगण्यावरून अशा प्रकारची वागणूक निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तठस्थपणा गमावला आहे.
याबद्दल कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, न्यायव्यवस्था असेल निवडणूक आयोग असेल राज्यपाल असेल किंवा राज्यपाल ऑफिस असेल विधानपरिषदेचे अध्यक्ष असतील. यांची इंटीग्रिटी कोटेशनसोबत राहिली पाहिजे. जर ती नसली तर संपूर्ण लोकशाही उद्धवस्त होऊ शकते. हे या उदाहरणातून दिसून येतं, असं अत्यंत मार्मिकपणे कपिल सिब्बल यांनी मांडलं आहे.
बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला जी मान्यता देण्यात आली, ती चूक केली हे पुन्हा सांगण्यात आलं. बहुमत केवळ आमदारांचं लक्षात घेऊन जी काही प्रक्रिया झाली आहे विधानसभेमध्ये ती चुकीची आहे. राज्यपालांनी केलेली प्रक्रियादेखील चुकीची आहे. त्यांनी जो बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला होता तोही चुकीचा होता. आता पुढच्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या वतीने युक्तीवाद होणार आहे. त्यानंतर आम्हालाही म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला दहा पंधरा मिनिटांचा कालावधी बाजू मांडण्यासाठी दिला जाईल.
संविधानिक दृष्टीकोनातून स्पष्ट अशी केस आहे की, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा संविधानाच्या दृष्टिकोनातून उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्याच बाजूने लागायला पाहिजे, तशी अपेक्षा संविधान आणि लोकशाहीची आहे, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट सांगितलं.