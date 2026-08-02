/बारामतीत सरकारी नोकरी देण्याच्या नावाखाली मोठा घोटाळा, 117 जणांची तब्बल 3.73 कोटींची फसवणूक

राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल 17 जणांची 3 कोटी 73 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयितांनी आरोग्य, वन, जलसंपदा, समाजकल्याण, ओएनजीसी, रेल्वे आदी विभागांत नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. 2023-24 मधील विविध भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांकडून अर्ज भरून घेत मोठ्या प्रमाणावर आगाऊ रक्कम स्वीकारण्यात आली. शासकीय विभागातील नोकरीसाठी प्रत्येकी सुमारे पाच लाख, तर रेल्वे नोकरीसाठी सहा लाख रुपये आकारल्याचे सांगण्यात आले.
तक्रारदारासह एकूण 117 जणांनी विश्वास ठेवून रोख व ऑनलाइन पद्धतीने मिळून 3 कोटी 73 लाख रुपये दिल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर उमेदवारांना बनावट निवड यादी, खोटी नियुक्तीपत्रे (जॉइनिंग लेटर) देण्यात आली. काहींना प्रशिक्षणासाठी पाठविल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात कोणालाही सरकारी नोकरी मिळाली नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
फक्त एक हजार रुपयांच्या अमिषापोटी बँक खाते उघडून दिलंत तर तुमचं आयुष्यभराचं नुकसान होऊ शकतं. कारण तुमच्या नावावर उघडलेल्या खात्याचा वापर सायबर गुन्हेगार कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीसाठी करत आहेत. परभणीत अशाच प्रकारातून तब्बल सात कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आले आहेत. तर हिंगोलीतही दुसऱ्याला बँक खाते वापरण्यास दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे काही पैशांच्या मोहापायी आपले बँक खाते दुसऱ्याच्या ताब्यात देणं किती धोकादायक ठरू शकतं.