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बारामतीत सरकारी नोकरी देण्याच्या नावाखाली मोठा घोटाळा, 117 जणांची तब्बल 3.73 कोटींची फसवणूक

राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष देऊन 3 कोटींचा घोटाळा केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:38 PM IST
बारामतीत सरकारी नोकरी देण्याच्या नावाखाली मोठा घोटाळा, 117 जणांची तब्बल 3.73 कोटींची फसवणूक
Image Credit: Major scam in Baramati under the guise of providing government jobs

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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