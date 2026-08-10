महाराष्ट्रात मोठी शिक्षक भरती सुरु असताना 4860 पदं केली गायब; काय घडलंय नेमकं?

राज्यात तब्बल 30 हजार 209 शिक्षक पदांची मेगा भरती सुरू असताना क्रीडा शिक्षकांच्या 4860 मंजूर पदांचा पवित्र पोर्टलवरील भरती प्रक्रियेत समावेश नसल्याचा आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, शासनाच्या निर्णयात या पदांचा स्पष्ट उल्लेख असतानाही प्रत्यक्ष भरतीत ती दिसत नसल्याने बीपीएड पात्र उमेदवारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
महाराष्ट्रात सध्या पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून मोठी शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, आदिवासी विकास विभाग, शासकीय विद्यानिकेतने तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षण सेवकांची मिळून 30 हजार 209 रिक्त पदे प्रक्रियेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. उमेदवारांना या पदांसाठी पसंतीक्रम नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून 11 ऑगस्टपर्यंत पसंतीक्रम लॉक करणे बंधनकारक आहे. मात्र, याच भरतीत क्रीडा शिक्षकांच्या मंजूर जागा नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २ जानेवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात राज्यातील 4 हजार 860 समूह साधन केंद्रांवर प्रत्येकी एक, अशी 4860 केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (क्रीडा) पदे नमूद करण्यात आली आहेत. म्हणजेच या पदांना शासनस्तरावर मान्यता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयात मंजूर असलेली पदे सध्याच्या पवित्र पोर्टल भरतीत का दिसत नाहीत, असा थेट सवाल बीपीएड उमेदवारांकडून केला जात आहे.
क्रीडा शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि अभियोग्यता परीक्षा पूर्ण केलेले अनेक उमेदवार या भरतीची अनेक वर्षांपासून वाट पाहत आहेत. आता मोठी शिक्षक भरती जाहीर झाल्यानंतर आपल्यासाठी संधी निर्माण होईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, पवित्र पोर्टलवर क्रीडा शिक्षकांचा संवर्गच उपलब्ध नसल्याने पात्र असूनही नोकरीची संधी हातातून जात असल्याची भावना उमेदवारांमध्ये आहे. मंजूर पदे असूनही भरतीत समावेश न करण्याचे कारण सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
या प्रकारावर शिक्षक महासंघानेही आक्षेप घेतला आहे. पवित्र पोर्टलच्या सध्याच्या भरती प्रक्रियेत ही पदे समाविष्ट करणे शक्य असताना ती का वगळण्यात आली, याचा खुलासा शिक्षण विभागाने करावा, अशी मागणी शिक्षक महासंघाचे मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी केली आहे. त्यांच्या मागणीला संघटनेचे मुंबई कार्याध्यक्ष सुभाष अंभोरे, उपाध्यक्ष विजय धनवडे आणि कोकण विभाग कार्याध्यक्ष संपत गीते यांनी पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारच्या‘खेलो इंडिया’ आणि ‘फिट इंडिया’सारख्या उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांना खेळ आणि शारीरिक तंदुरुस्तीकडे वळवण्यावर भर दिला जात आहे. शालेय स्तरावर क्रीडा कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, मंजूर क्रीडा शिक्षक पदे भरती प्रक्रियेतच नसतील तर विद्यार्थ्यांना नियमित आणि शास्त्रशुद्ध क्रीडा प्रशिक्षण कसे मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम केवळ नोकरीच्या इच्छुक उमेदवारांवर नाही, तर शाळांमधील क्रीडा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही होऊ शकतो.
दरम्यान, यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार पाचवी ते दहावीच्या पटसंख्येच्या आधारे सहावी ते आठवीसाठी क्रीडा, कला आणि कार्यानुभव शिक्षकांची पदे भरण्याला मान्यता देण्यात आली होती. काही निकषांनुसार २५० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असल्यास क्रीडा शिक्षक, ५०० विद्यार्थ्यांवर क्रीडा व कला शिक्षक, तर ७५० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असल्यास क्रीडा, कला आणि कार्यानुभव शिक्षक अशी पदे मंजूर करण्याची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सध्याच्या ३०,२०९ शिक्षक भरतीत ४,८६० क्रीडा शिक्षक पदांचा समावेश का नाही, याबाबत शिक्षण विभाग काय भूमिका घेतो, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.