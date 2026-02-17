पुण्यातील मेजर शरीफ भोसले रजेवर गेले आणि अचानक गायब झाले; 10 वर्षांनंतर लष्कराने घेतला मोठा निर्णय

Pune Para Sf Major Sharyf Bhonsle Missing Since 2014 : भारतीय लष्करातील अधिकारी मेजर शरीफ भोसले 2014 मध्ये रहस्यमयरीत्या बेपत्ता झाले. महाराष्ट्रातील पुणे येथे जन्मलेले शरीफ भोसले सैन्यात आपली सेवा बजावत असताना अचानक गायब झाले. ते बेपत्ता कसे झाले? कुठे गेले? त्यांच्यासोबत काय घडलयं? हे एक गूढच राहिले आहे. तथापि, आता, 10 वर्षांनंतर, त्यांना सैन्यातून काढून टाकण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
2009 मध्ये एनडीएमधून पदवी घेतल्यानंतर, त्यांना बेंगळुरूमधील प्रतिष्ठित 2 पॅरा (स्पेशल फोर्सेस) रेजिमेंटमध्ये नियुक्त करण्यात आले. ते भारतीय लष्कराच्या पॅराशूट रेजिमेंटचा भाग आहे. हे विशेष युनिट त्यांच्या हवाई कारवाया, दहशतवादविरोधी भूमिका आणि उच्च-जोखीम मोहिमांसाठी प्रसिद्ध आहे. ते अनेकदा जम्मू आणि काश्मीर किंवा भारताच्या सीमांसारख्या आव्हानात्मक भूभागावर तैनात केले जाते.
वारंवार प्रयत्न करूनही तो एक दशकाहून अधिक काळ बेपत्ता राहिल्यानंतर, लष्कराने विद्यमान नियमांनुसार त्याला सेवेतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रजेशिवाय दीर्घकाळ अनुपस्थित राहणे आणि वर्षानुवर्षे संपर्कात नसणे यावर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मेजर शरीफ भोसले हे विशेष दलाचे अधिकारी होते. अरुणाचल प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांचे सहाय्यक प्रमुख (एडीसी) म्हणून काम करत होते. ही घटना 23 जून 2014 रोजी सुरू झाली. शरीफ भोसले यांनी 18 ऑगस्ट रोजी परतण्याची रजा घेतली होती. ही एक सामान्य रजा होती, परंतु परवानगीशिवाय त्यांनी साहसी खेळांवर केंद्रित आंतरराष्ट्रीय सहल घेतली. उच्च-अॅड्रेनालाईन क्रियाकलापांमध्ये त्यांचा सहभाग स्पष्टपणे या खेळांबद्दलची त्यांची आवड दर्शवितो.
शरीफ भोसले 1 जुलै रोजी पॅरिसला रवाना झाले, त्यानंतर सहा दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय पॅरा-जंपिंग महोत्सवासाठी स्पेनला गेले. तेथून ते नॉर्वेला गेले, जिथे त्यांनी बेस जंपिंगमध्ये भाग घेतला, ज्यामध्ये खडक किंवा पुलांसारख्या स्थिर संरचनांवरून पॅराशूट वापरून उडी मारणे समाविष्ट आहे. त्यांचे शेवटचे पुष्टी केलेले उपक्रम 18 ते 27 जुलै दरम्यान लायसेबॉटनमध्ये होते. 21 ऑगस्ट रोजी रोम्सडल येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात ते सहभागी होण्याची अपेक्षा होती. महत्त्वाचे म्हणजे, भोसले यांनी परदेश प्रवासासाठी लष्करी गुप्तचर संचालनालयाकडून अनिवार्य मंजुरी मिळवली नव्हती, जी सर्व सेवारत अधिकाऱ्यांसाठी, विशेषतः संवेदनशील भूमिकांमध्ये तैनात असलेल्यांसाठी आवश्यक असते. ही चूक नंतर एक मोठी प्रक्रियात्मक अपयश म्हणून उघड झाली.
मेजर भोसले यांना 2009 मध्ये भारतीय सैन्यात नियुक्त करण्यात आले होते. सूत्रांचे म्हणणे आहे की शरीफ यांना शेवटचे स्पेनमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय पॅरा-जंपिंग स्पर्धेत पाहिले गेले होते. त्यांनी लष्करी गुप्तचर (एमआय) कडून अनिवार्य परवानगी घेतली नसल्याची माहिती आहे, जी परदेशात प्रवास करण्यापूर्वी सर्व सेवारत अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक असते.
ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत, जेव्हा भोसले इटानगर येथील राज्यपाल कार्यालयात परतले नाहीत, तेव्हा चिंता वाढली. पुण्यातील त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्याशी कोणताही संपर्क नसल्याचे सांगितले. 15 ऑगस्ट रोजी शेवटचे अपडेट केलेले त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट देखील निष्क्रिय करण्यात आले. भारतीय लष्कराने त्यांच्या मुख्यालयाद्वारे चौकशी सुरू केली आणि माद्रिद आणि ओस्लो येथील दूतावासांशी संपर्क साधला. ओस्लो दूतावासाने, चॅन्सरी प्रमुख के.एन. चारी यांच्यामार्फत, बेस जंपिंग समुदायासह स्थानिक मदत मागितली. भोसले यांचे पासपोर्ट तपशील प्रसारित करण्यात आले.
बेंगळुरू येथील पॅरा रेजिमेंटल सेंटरमध्ये स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने या प्रकरणाची औपचारिक चौकशी केली. ऑक्टोबर 2014 पर्यंत, कोणतेही पुरावे न मिळाल्याने, भोसले यांना पळून जाणारे घोषित करण्यात आले. लष्कराच्या नियमांनुसार ही एक मानक प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे विशिष्ट कालावधीपेक्षा जास्त काळ रजेशिवाय अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पळून जाणारे घोषित केले जाते. या दर्जामध्ये अटक आणि पकडल्यास कोर्ट-मार्शलची शक्यता असते, परंतु ते लष्कराच्या या मताला देखील बळकटी देते की त्याची अनुपस्थिती अस्पष्ट आणि अनधिकृत होती.
शरीफ भोंसले यांच्याबद्दल बरेच अनुमान आहेत. एक प्रमुख सिद्धांत असा आहे की बेस जंपिंग करताना त्यांचा अपघात झाला असावा. प्रशिक्षकांमध्ये आणि बेस जंपिंग समुदायातील व्यासपीठांवर झालेल्या चर्चेमुळे अशा अफवा पसरल्या आहेत की भोंसले यांनी नॉर्वेच्या केजेराग येथे एका कोर्समध्ये जाण्याचा त्यांचा अनुभव चुकीचा मांडला. असा आरोप आहे की त्यांनी बेपत्ता होण्यापूर्वी एका रूममेटला सैन्यातून त्यांच्या अनुपस्थितीची माहिती दिली. काही वृत्तांनुसार, तो नॉर्वेतून सुरक्षितपणे पळून गेला आणि कदाचित मित्रांसह म्युनिकला प्रवास करत होता. त्यांची तुलना कॅलिफोर्नियातील एका रशियन स्कायडायव्हरशी केली जाते जो एकट्याने उडी मारल्यानंतर गायब झाला होता, परंतु काही महिन्यांनंतर बंद पॅराशूटसह त्याचा मृतदेह सापडला. या घटनेचे कारण वैद्यकीय घटना किंवा उपकरणातील बिघाड असल्याचे सांगण्यात आले. आता, दहा वर्षांहून अधिक काळ अनधिकृत अनुपस्थितीनंतर, लष्कराने आर्मी अॅक्ट, 1950 च्या तरतुदींनुसार मेजर भोंसले यांना बडतर्फ करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. हा खटला अलिकडच्या वर्षांत सेवारत आर्मी अधिकाऱ्याशी संबंधित सर्वात लांब न सुटलेल्या अनुपस्थिती प्रकरणांपैकी एक मानला जातो.