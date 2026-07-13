/पुण्यात खळबळजनक चोरी! भिंत फोडून टॉयलेटमध्ये घुसले; लुटलं ज्वेलर्स दुकान; तब्बल 30 तोळे सोनं आणि चांदी लुटली

चंद्रकांत फुंदे, पुणे
पुण्यातील ज्वेलर्सवर दरोडा टाकण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पुण्यातील मांजरी भागातील दुकानातून 30 तोळे सोन्यासह, मोठ्या प्रमाणावर चांदी सुद्धा चोरीला गेली आहे. दुकानाच्या पाठीमागच्या बाजूस असलेल्या भिंतीला भगदाड पाडत चोरट्यांनी दुकानात प्रवेश केला आणि दरोडा टाकला. धाडसी चोरीमुळे सराफा व्यावसायिकांमध्ये खळबळ असून पोलिसांकडून चोरांचा शोध सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, ही सगळी घटना १२ जुलै रात्री पुण्यातील मुंढवा रोड भागात असणाऱ्या आराध्या ज्वेलर्समध्ये घडली. चोरट्यांनी दुकानाच्या पाठीमागच्या बाजूस असलेल्या भिंतीला लक्ष्य केलं. त्यांनी भिंतीला मोठं भगदाड पाडलं आणि थेट सराफा दुकानात प्रवेश केला. दुकानातील लॉकर आणि दागिन्यांचे कपाट फोडून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सोने-चांदीचे दागिने चोरले आणि तिथून पसार झाले. दुकानाच्या मालकाने पोलिसांना दिलेल्या माहितीच्या आधारे दुकानातील 25 ते 30 तोळे सोने आणि मोठ्या प्रमाणावर चांदी दुकानातून चोरीला गेली आहे.
या दुकानात लावलेले सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. चोरीस गेलेल्या मालाची अचूक किंमत आणि वजनाची पडताळणी सध्या पोलिसांकडून सुरू आहे घटनेची माहिती मिळताच मांजरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. गुन्हे शाखेचे पथक, श्वानपथक आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनाही याठिकाणी पाचारण करण्यात आलं आहे.
कासुर्डीत एकाच रात्रीत तीन दुकाने फोडून सव्वा लाखांचा ऐवज लंपास करण्यात आला.
भोर-कापूरहोळ मार्गावरील कासुर्डी येथे चोरट्यांनी एकाच रात्रीत तीन दुकाने फोडून रोख रकमेसह सुमारे सव्वा लाखांचा ऐवज लंपास केला. सद्गुरू मेडिकल, श्री समर्थ कृषी सेवा केंद्र आणि अनुष्का कलेक्शन ही दुकाने लक्ष्य करण्यात आली. यात सीसीटीव्हीचे हार्डडिस्कही चोरट्यांनी पळवले.
अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव बायपास परिसर चोरट्यांसाठी हॉटस्पॉट ठरत आहे का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. धामणगाव शहरात अवघ्या 3 दिवसांत 2 मोठ्या चोरीच्या घटना घडल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जुन्या धामणगाव रोडवरील व्यावसायिक आस्थापनांना चोरट्यांनी लक्ष्य केल्याने पोलिसांच्या गस्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नुकताच जुना धामणगाव बायपास रोडवरील चिंचे इंटरप्रायझेस या दुकानाचे शटर उचकटून आत प्रवेश करत चोरट्यांनी काउंटरचे कुलूप तोडून सुमारे 30 हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. चोरीची घटना दुकानामध्ये असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. मात्र अद्यापही चोरीचा थांगपत्ता लागलेला नाही. याआधीही याच परिसरात मोठी चोरी झाल्याने व्यापाऱ्यांचा संताप वाढला आहे. रात्रीची पोलिस गस्त वाढवावी संशयितांवर कडक नजर ठेवावी आणि बंद पडलेले सीसीटीव्ही तातडीने सुरू करावेत अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे.