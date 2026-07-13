Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यात खळबळजनक चोरी! भिंत फोडून टॉयलेटमध्ये घुसले; लुटलं ज्वेलर्स दुकान; तब्बल 30 तोळे सोनं आणि चांदी लुटली

पुण्यात खळबळजनक चोरी! भिंत फोडून टॉयलेटमध्ये घुसले; लुटलं ज्वेलर्स दुकान; तब्बल 30 तोळे सोनं आणि चांदी लुटली

पुण्यात सराफा दुकान लुटण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. चोरांनी पाठीमागून भिंत फोडून सराफा दुकानात प्रवेस करत तब्बल 30 तोळे सोनं लुटलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 13, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:48 PM IST
पुण्यात खळबळजनक चोरी! भिंत फोडून टॉयलेटमध्ये घुसले; लुटलं ज्वेलर्स दुकान; तब्बल 30 तोळे सोनं आणि चांदी लुटली
Image Credit: पुण्यातील ज्वेलर्सवर दरोडा Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यात खळबळजनक चोरी! भिंत फोडून टॉयलेटमध्ये घुसले; लुटलं ज्वेलर्स दुकान; तब्बल 30 तोळे सोनं आणि चांदी लुटली
crime news12 min ago
2
NCP39 min ago
3
arunachal pradesh1 hr ago
4
NCP1 hr ago
5
Kolhapur2 hrs ago