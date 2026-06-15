पुण्याच्या महसूल विभागात 'ऑपरेशन बदली'; तब्बल 285 कर्मचाऱ्यांच्या होणार बदल्या; कोणाची नावं यादीत?

Pune Officer transfer: पुणे जिल्ह्यातील महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणावर बदली प्रक्रिया सुरू झालीय. या खात्यात तब्बल 285 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत. अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढवणे, पारदर्शकता राखणे आणि कर्मचारी व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक बनवणे हा या बदल्यांमागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य शासनाच्या वार्षिक बदली धोरणानुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
यंदा बदल्या करताना पारंपरिक पद्धतीऐवजी समुपदेशन म्हणजेच कौन्सेलिंग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधी, उपलब्ध रिक्त जागा आणि प्रशासकीय गरजांचा विचार करून त्यांना पर्याय दिले जाणार आहेत. त्यामुळे बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक वाद टाळण्यास मदत होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना पसंतीच्या ठिकाणासाठी संधी मिळणार असली तरी अंतिम निर्णय विभागीय गरजांनुसार घेतला जाणार आहे.
महसूल विभागातील अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच कार्यालयात कार्यरत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या बदली प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या नियमानुसार ठराविक कालावधीनंतर बदली करणे आवश्यक असल्याने दीर्घकाळ एका ठिकाणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची छाननी करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महसूल कार्यालयांचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे.
बदल्यांमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यासाठीही प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. काही महत्त्वाच्या महसूल कार्यालयांमध्ये नवीन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार असल्याने प्रशासकीय स्तरावर हालचाली वाढल्या आहेत. बदल्यांमुळे महसूल विभागातील कामकाज अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बदली प्रक्रियेची चर्चा महसूल विभागात जोरात सुरू असून संबंधित कर्मचारी अंतिम आदेशांची वाट पाहत आहेत. कोणाची बदली कुठे होणार, कोणाला पसंतीचे ठिकाण मिळणार आणि कोणाला नवीन जबाबदारी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता असून पुणे जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनात मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.