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FDA च्या कारवाईत मोठा ट्विस्ट! हॉटेल परवाना निलंबनाची सुनावणी सुरु असतानाच मुंबई हायकोर्टाच्या कॅन्टीनवर FDA ची धाड

हॉटेल परवाना निलंबनाच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असतानाच मुंबई हायकोर्टाच्या कॅन्टीनवर FDA ने धाड टाकली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या कॅन्टीनला FDA ने टाळे ठोकले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:48 PM IST
FDA च्या कारवाईत मोठा ट्विस्ट! हॉटेल परवाना निलंबनाची सुनावणी सुरु असतानाच मुंबई हायकोर्टाच्या कॅन्टीनवर FDA ची धाड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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FDA च्या कारवाईत मोठा ट्विस्ट! हॉटेल परवाना निलंबनाची सुनावणी सुरु असतानाच मुंबई हायकोर्टाच्या कॅन्टीनवर FDA ची धाड
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