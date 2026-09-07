/कल्याणच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! भाजपला खिंडार पाडत गेलेले परत आले; मनसेचे राजू पाटील पुन्हा आमदार होणार?

कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मनसे आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष चर्चेत आला आहे. मनसेतून भाजपमध्ये गेलेल्या काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी राजू पाटील यांच्या उपस्थितीत पुन्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत प्रवेश केला. या ‘घरवापसी’नंतर मनसेने स्थानिक पातळीवर संघटनात्मक ताकद वाढवण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी आमदार राजू पाटील यांनी आगामी राजकीय लढाईबाबत मोठा दावा केला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मनसेतून भाजपमध्ये गेलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी अल्पावधीतच पुन्हा मनसेचा झेंडा हाती घेतला. राजू पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पक्षप्रवेशामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील स्थानिक राजकारणात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषतः महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे या घडामोडीला संघटनात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार डोंबिवलीतील एका कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने महिला कार्यकर्त्यांनी मनसेत प्रवेश केला.
या पक्षप्रवेश सोहळ्यात राजू पाटील यांनी आगामी निवडणुकीबाबत आत्मविश्वास व्यक्त केला. “अडीच वर्षांनंतर मी पुन्हा आमदार होणार,” असा दावा त्यांनी केला. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा संदर्भ देत त्यांनी मतदार यादी आणि मतदान प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
राजू पाटील यांनी आगामी काळात SIR अर्थात स्पेशन इंटेन्सिव रिविजन प्रक्रियेवर कार्यकर्त्यांनी लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीतील बदलांचा आगामी निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. 2024 मध्ये बोगस मतदान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि त्याचा परिणाम आपल्या पराभवावर झाल्याचा दावा केला. “SIR वर काम करा,” असा संदेश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. या आरोपांकडे मात्र राजकीय दाव्याच्या स्वरूपातच पाहणे आवश्यक आहे.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलली आहेत. कल्याण-डोंबिवली परिसरातही भाजप, शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील राजकीय संबंध सातत्याने चर्चेत आहेत. अशा परिस्थितीत मनसेने स्थानिक संघटना मजबूत करण्यासाठी कार्यकर्त्यांची पुन्हा मोट बांधण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपमधून झालेली ‘घरवापसी’ ही त्याच प्रयत्नांचा भाग असल्याचे राजकीय संकेत दिसत आहेत.
डोंबिवलीतील पक्षप्रवेशाला आणखी एक राजकीय संदर्भ आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रभावक्षेत्रातच मोठ्या संख्येने महिला कार्यकर्त्यांनी मनसेत प्रवेश केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ही केवळ पक्षबदलाची घटना नसून स्थानिक पातळीवर भाजपविरोधात मनसेकडून शक्तिप्रदर्शन म्हणूनही तिच्याकडे पाहिले जात आहे. या घडामोडीमुळे आगामी काळात कल्याण-डोंबिवलीत भाजप-मनसे संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या राजकारणात सध्या विविध पक्षांमधील समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. मनसेने एकीकडे स्थानिक संघटना मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे महापालिका पातळीवर भाजप आणि मनसेमधील मतभेदही समोर आले आहेत. अलीकडेच मनसेसोबतच्या संबंधांवरून भाजपकडून दबाव वाढल्याचे वृत्त आले होते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची घरवापसी ही केवळ संघटनात्मक घटना न राहता भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा संकेत मानली जात आहे.
राजू पाटील यांच्या वक्तव्यावरून मनसेने विधानसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच तयारी सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत. कार्यकर्त्यांना मतदार यादी, SIR आणि स्थानिक संघटनात्मक कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा संदेश देण्यात आला आहे. दुसरीकडे भाजप आणि मनसेतील स्थानिक राजकीय संघर्ष पाहता कल्याण-डोंबिवली हा आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा रणांगण ठरू शकतो. त्यामुळे भाजपमधून मनसेत होणारी घरवापसी, राजू पाटलांचा आमदारकीचा दावा आणि SIRचा मुद्दा या तीन गोष्टींकडे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने विशेष लक्ष लागले आहे.