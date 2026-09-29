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पुण्यातील हिंजवडीतील IT कर्मचारी आणि चाकणमधील उद्योजकांसाठी सर्वात मोठी गूड न्यूज; मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला मोठा निर्णय

पुण्यातील हिंजवडी आणि चाकण परिसराबाबत सर्वात मोठी अपडेट सोमर आली आहे.  चाकण-हिंजवडीच्या विकासासाठी 1826 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 29, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 05:00 PM IST
पुण्यातील हिंजवडीतील IT कर्मचारी आणि चाकणमधील उद्योजकांसाठी सर्वात मोठी गूड न्यूज; मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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