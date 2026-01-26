English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • बारामतीच्या राजकारणात मोठी उलथापालध! पवारांविरोधातील आघाडी फुटली; दोन्ही राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप सामना

बारामतीच्या राजकारणात मोठी उलथापालध! पवारांविरोधातील आघाडी फुटली; दोन्ही राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप सामना

इंदापूरचं राजकारण सध्या कोणत्या वळणावर चाललंय याचा कोणाला थांग पत्ता लागत नाही, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी विरोधात भाजप असा सामना होईल असं चित्र असताना अचानक शरद पवारांची राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला जाऊन मिळाली ज्यामुळे इंदापुरात दादांचा पारडं जड झालंय.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 26, 2026, 11:48 PM IST
बारामतीच्या राजकारणात मोठी उलथापालध! पवारांविरोधातील आघाडी फुटली; दोन्ही राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप सामना

Baramati News : झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकीत बारामती इंदापुरात मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळतेय. इंदापुरात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यात. कधी नव्हे ते हर्षवर्धन पाटीलही अजित पवारांच्या बाजूने आलेत. पवारांविरोधात नेत्यांची मोट बांधणा-या भाजपला धक्का बसला असून भाजप विरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी असा सामना आता होण्याची चिन्हं आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदापूर-बारामतीच्या राजकारणाकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष असतं. बारामती आणि इंदापूर तालुक्यात पवार कुटुंबाभोवती राजकारण फिरत असलं तरी पवारांच्या विरोधात राजकारण करणा-या नेत्यांची एकेकाळी एक फळीच पाहायला मिळत होती. हर्षवर्धन पाटील विरुद्ध अजित पवार असं राजकारण गेली कित्येक वर्ष महाराष्ट्रानं पाहिलं. पण आता हर्षवर्धन पाटलांचा पवार विरोध मवाळ झालाय. अजित पवार आणि हर्षवर्धन पाटील यांनी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय. अजितदादांनी एकत्र येण्याची घोषणा केल्यानंतर हर्षवर्धन पाटलांनीही आपण अजित पवारांसोबत असल्याचं जाहीर केलंय

आघाडी झाल्यानंतर कृषीमंत्री दत्ता भरणेंचीही भाषा बदललीये. हर्षवर्धन पाटलांशी बांधावरचं भांडण नाही. ही वैचारिक लढाई असल्याचं सांगून त्यात वैयक्तिक काहीही नसल्याचं दत्तामामा म्हणालेत. तर सुप्रिया सुळेंनीही निवडणुकीसाठी एकत्र आल्याचं सांगितलंय. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानं इंदापुरात आता भाजप विरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी असा सामना होणार आहे. अचानक पवारविरोधी आघाडी फुटल्यानं भाजप नेत्यांचा संताप झालाय.

दोन्ही पवार एकत्र आलेत. त्यात हर्षवर्धन पाटीलही पवारांच्या गटात सामील झालेत. भाजपनंही पुण्याच्या ग्रामीण भागात पवारांच्या विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केलाय. इंदापूर बारामतीत झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजप विरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी असा राजकीय रणसंग्राम होतोय. आता या राजकीय युद्धात कोण बाजी मारणार याची उत्सुकता निर्माण झालीये.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
major update in Baramati politicssplit of the alliance against Pawar BothNCP vs BJP matchबारामतीबारामती राजकारण

इतर बातम्या

भाड्याच्या घरात राहताय तर खूष व्हा; अर्थसंकल्पात सरकार देऊ...

भारत