Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट; माजी आमदार रवींद्र धंगेकर पत्नीसह फरार; 14 जणावंर गुन्हा दाखल

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट; माजी आमदार रवींद्र धंगेकर पत्नीसह फरार; 14 जणावंर गुन्हा दाखल

पुण्यात एका बांधकाम व्यावसायिकाने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर पत्नीसह  14 जणावंर गुन्हा दाखल झाला आहे.  रवींद्र धंगेकर फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:15 PM IST
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट; माजी आमदार रवींद्र धंगेकर पत्नीसह फरार; 14 जणावंर गुन्हा दाखल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कल्याणमध्ये आईच्या कुशीतून 6 महिन्यांचा चिमुकल्याचं अपहरण
kalyan2 min ago
2
Ketan Agarwal4 min ago
3
pune8 min ago
4
fifa36 min ago
5
Ketan Agarwal43 min ago