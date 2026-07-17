/पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट; माजी आमदार रवींद्र धंगेकर पत्नीसह फरार; 14 जणावंर गुन्हा दाखल

Pune Crime News : पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाने आर्थिक वादातून आत्महत्या केली आहे. या बांधकाम व्यावसायिकाने राहत्या घरी गळफास लावून आयुष्य संपवलं आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी स्वतः केले व्हिडिओ शूट केला होता. तसेत सुसाईड नोटही लिहीली होती. या सुसाईड नोटच्या आधारे पोलिसांनी माजी आमदार रवींद्र धंगेकरसह 14 जणावंर गुन्हा दाखल केला आहे. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर पत्नीसह फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
खलील शेख असे आत्महत्या करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायीकाचे नाव आहे. पुण्यातील गुलटेकडी येथील डायस प्लॉट परिसरात राहत्या घरी खलील शेख याने आत्महत्या केली आहे. आर्थिक वाद, पैश्यांची देवाण घेवाण आणि बुडलेल्या पैसे यातून उद्भवलेल्या प्रकरणातून खलील शेख याने आत्महत्या केली आहे. खलील शेख यांनी मृत्यू पूर्वी एक व्हिडिओ शूट केला होता. जीवन संपवण्यापूर्वी सुसाईड नोटदेखील लिहीली आहे. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, माजी नगरसेवक बाळा शेडगेंसह 14 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
स्वारगेट पोलिस ठाण्यात माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, माजी नगरसेवक बाळा शेडगेंसह 14 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींना अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आत्महत्येपूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये शेख यांनी आर्थिक व्यवहारात फसवणूक झाल्याचा आरोप करत धंगेकर आणि शेडगे यांच्यासह काही जणांची नावे घेतली होती. या आधारेच पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख आत्महत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर सध्या संपर्काबाहेर असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या निवासस्थानी कुलूप असून मोबाईल फोनही बंद लागत आहे. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी धंगेकर यांनी आपल्यावरील आरोप राजकीय प्रेरित असल्याचा दावा केला होता. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर रवींद्र धंगेकर तसेच त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न केला मात्र दोघांशीही संपर्क होऊ शकलेला नाही. स्वारगेट पोलीस रवींद्र धंगेकर आणि त्यांच्या पत्नीचा शोध घेत आहेत. जबाब नोंदविण्यासाठी धंगेकरांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न परंतु मोबाईल नॉट रिचेबल आहे. माजी आमदार रविंद्र धंगेकर अटकपूर्व जामीनासाठी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालय अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती समोर आहे.