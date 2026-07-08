/महाराष्ट्रात थैमान घालणाऱ्या पावसाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; हवामान खात्याचा नवा अंदाज; 16, 17 जुलैला

Maharashtra Monsoon Update : महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातले आहे. मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. पालघर जिल्ह्याला पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. पालघर जिल्ह्यात जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. महाराष्ट्रात थैमान घालणाऱ्या पावसाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. हवामान खात्याने पावसाबबात नवा अंदाज वर्तवला आहे. 16, 17 जुलैला पुन्हा मुसळादर पाऊस पडणार आहे.
राज्यात उद्यापासून पावसाचा जोर कमी होऊ शकतो. नाशिक,पालघर,पुणे,सातारा भागात घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट देण्यात आला होता. 8 जुलैपासून कोकण किनारपट्टी,पुणे,कोल्हापूर येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उर्वरीत महाराष्ट्र हलका मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. पुढच्या दोन दिवसात पावसाचा जोर कमी होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तलवला आहे.
हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदानुसार पाऊस आता थोडी विश्रांती घेणार आहे. कमी दाबाचे क्षेत्र बंगालच्या उपसागरात तयार होतं पश्चिमेकडे वारे तीव्र होतात त्यामुळे अशा प्रकारचा पाऊस होतो. हवामान प्रणाली मुळे कोकण मुंबई प्रदेशात जास्त पाऊस झालेला दिसून येतोय. उर्वरित महाराष्ट्रात पाऊस कमी होणार आहे. मराठवाड्यात आजच्या साठी चांगली स्थिती आहे. मात्र, पावसाची तूट नक्की खूप मोठी आहे. घाटमाथ्यावर चांगला पाऊस झाला. 500 मिलिमीटर पेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली. लोणावळा,ताम्हिणी मध्ये जास्त पाऊस पडला आहे. 8 जुलैनंतर पावसाचा जोर कमी होणार आहे. पाऊस कमी झाल्यानंतर 16,17 जुलै पर्यंत मोठ्या पावसाची शक्यता नाही असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.
पावसाचा जोर कमी होणार आहे. हवामान अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा खंड 20 जुलैपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानकडून वाहणारे कोरडे वारे गुजरातच्या दिशेने सरकत असून, ते कोकण व उर्वरित महाराष्ट्रावर घोंघावणार आहेत. या कोरड्या वाऱ्यांमुळे हवेतील आर्द्रता कमी होईल. प्रशांत महासागरात तयार झालेल्या 'एल निनो'चा प्रभाव अधिक तीव्र होत आहे. या दोन्ही घटकांमुळे अरबी समुद्रासह कोकण किनारपट्टी व महाराष्ट्राच्या इतर भागांत मान्सूनचे ढग तयार होण्यास बाधा निर्माण झाली आहे. ढगच तयार होणार नसल्याने पावसाची सक्रियता कमी होणार आहे. त्यामुळे आज दुपारपासूनच पावसाचा वेग कमी होईल.