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महाराष्ट्रात थैमान घालणाऱ्या पावसाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; हवामान खात्याचा नवा अंदाज; 16, 17 जुलैला

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राला झोडपून काढणाऱ्या मान्सूनचा वेग आता मंदावणार आहे. हवामानातील मोठ्या बदलांमुळे राज्यात मान्सूनला 'ब्रेक' लागण्याची शक्यता आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:24 PM IST
महाराष्ट्रात थैमान घालणाऱ्या पावसाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; हवामान खात्याचा नवा अंदाज; 16, 17 जुलैला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रात थैमान घालणाऱ्या पावसाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; हवामान खात्याचा नवा अंदाज; 16, 17 जुलैला
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