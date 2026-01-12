भोगीच्या निमित्ताने भाज्यांची रेलचेल! घाऊक बाजरात भरपूर आयात तरी, 'या' भाज्यांचे वधारले भाव

Bhogi Chi Bhaji: भोगी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील मार्केट यार्डात रविवारी फळभाज्यांची मोठी आवक पाहायला मिळाली. सणासाठी ग्राहकांची खरेदी वाढल्याने बाजारात चांगली चहलपहल होती. विशेषतः हरभरा, पावटा, घेवडा, वांगी, गाजर आणि बोरांना जास्त मागणी दिसून आली. याचा परिणाम काही भाज्यांच्या दरांवर झाला असून घाऊक बाजारात हिरवी मिरची, कोबी, फ्लॉवर आणि काकडीच्या किमतींमध्ये 10 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात आयात
गुलटेकडी येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट यार्डात रविवारी सुमारे 125 ट्रक फळभाज्या दाखल झाल्या. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतून विविध भाज्यांची आयात झाली. हिरवी मिरची, गाजर, कोबी, शेवगा, घेवडा, पावटा, मटार, लसूण आणि भुईमूग शेंग यांचा यात मोठा वाटा होता.
राजस्थानमधून गाजरांची, तर मध्य प्रदेशातून मटार आणि लसणाची मोठी आवक झाली. दक्षिण भारतातून शेवगा आणि तोतापुरी कैरीही बाजारात पोहोचली. या सर्व आवकेमुळे घाऊक बाजारात मालाची उपलब्धता चांगली राहिली.
पुणे विभागातील भाजीपाल्याची रेलचेल
पुणे विभागातूनही मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाला बाजारात आला. सातारी आले, भेंडी, गवार, काकडी, फ्लॉवर, कोबी, ढोबळी मिरची, टोमॅटो आणि तांबडा भोपळा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होता. टोमॅटोची तब्बल 7000 ते 8000 पेटी आवक झाली, तर नवीन आणि जुना कांदा मिळून सुमारे 150 टेम्पो माल बाजारात दाखल झाला.
इंदूर, आग्रा आणि स्थानिक भागातून बटाट्याचीही 30 ते 35 टेम्पो इतकी आवक झाली. त्यामुळे भाजीपाल्याचा पुरवठा मुबलक राहिला असला तरी सणामुळे काही भाज्यांचे दर वाढलेले दिसले.
पालेभाज्यांना चांगली मागणी
तरकारी विभागात हरभऱ्याच्या जुडीची भरपूर आयात झाली असली तरी मागणी जास्त असल्याने त्याच्या दरात 4 ते 5 रुपयांनी वाढ झाली. पुणे विभागातून सुमारे 25000 हरभऱ्याच्या जुड्या बाजारात आल्या. याशिवाय कोथिंबीरच्या 1 लाख जुडी आणि मेथीच्या 70000 जुडी उपलब्ध झाल्या.
पालेभाज्यांचे दरही वाधारले. कोथिंबीर, पालक, मुळे आणि हरभऱ्याच्या जुडीला विशेष मागणी होती. भोगी सणामुळे खरेदी वाढल्याने बाजारात उत्साही वातावरण होते आणि पुढील काही दिवस ही मागणी कायम राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे