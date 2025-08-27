English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रील बनवा आणि जिंका 1,00,000 रुपयांचं बक्षीस! गणेशोत्सवानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने स्पर्धेचे आयोजन

Reels Competition for Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सवानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने रील स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलं असून प्रथम क्रमांकाला एक लाखांचे बक्षीस मिळणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 27, 2025, 12:39 PM IST
Reel Making Competition: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी सांस्कृतिक कार्य विभागाने आगळीवेगळी स्पर्धा जाहीर केली आहे. मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या वतीने प्रथमच रील स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा २७ ऑगस्टपासून ७ सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून, स्पर्धकांना ऑनलाईन नावनोंदणी करून स्वतः तयार केलेली रील अपलोड करावी लागणार आहे.

महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारी ही स्पर्धा तीन गटांत विभागली गेली आहे –
१. महसूल विभागीय स्तरावरील गट
२. राज्यस्तरीय गट
३. महाराष्ट्राबाहेरील व भारताबाहेरील खुला गट

स्पर्धकांना पर्यावरण संवर्धन, स्वदेशी, गडकिल्ले, संस्कृती, ऑपरेशन सिंदूर या विषयांवर 30 ते 60 सेकंदांची रील तयार करावी लागेल.

बक्षिसांची रचना कशी आहे? 

विभागीय स्तरावर – पहिले पारितोषिक 25 हजार रुपये, दुसरे 15 हजार, तिसरे 10 हजार आणि उत्तेजनार्थ 5 हजार रुपये.

राज्यस्तरावर – प्रथम क्रमांकाला तब्बल 1 लाख रुपये, दुसरे पारितोषिक 75 हजार, तिसरे 50 हजार आणि उत्तेजनार्थ 25 हजार रुपये.

महाराष्ट्र व भारताबाहेरील स्पर्धकांसाठीही अशीच बक्षीस योजना असून, विजेत्याला 1 लाख रुपयांचे पहिले पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आला असून, तो filmcitymumbai.org या संकेतस्थळावर तसेच दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवर उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Tags:
reelGaneshotsav 2025Ganeshotsav news

