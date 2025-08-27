रील बनवा आणि जिंका 1,00,000 रुपयांचं बक्षीस! गणेशोत्सवानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने स्पर्धेचे आयोजन

Reel Making Competition: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी सांस्कृतिक कार्य विभागाने आगळीवेगळी स्पर्धा जाहीर केली आहे. मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या वतीने प्रथमच रील स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा २७ ऑगस्टपासून ७ सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून, स्पर्धकांना ऑनलाईन नावनोंदणी करून स्वतः तयार केलेली रील अपलोड करावी लागणार आहे.
महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारी ही स्पर्धा तीन गटांत विभागली गेली आहे –
१. महसूल विभागीय स्तरावरील गट
२. राज्यस्तरीय गट
३. महाराष्ट्राबाहेरील व भारताबाहेरील खुला गट
स्पर्धकांना पर्यावरण संवर्धन, स्वदेशी, गडकिल्ले, संस्कृती, ऑपरेशन सिंदूर या विषयांवर 30 ते 60 सेकंदांची रील तयार करावी लागेल.
विभागीय स्तरावर – पहिले पारितोषिक 25 हजार रुपये, दुसरे 15 हजार, तिसरे 10 हजार आणि उत्तेजनार्थ 5 हजार रुपये.
राज्यस्तरावर – प्रथम क्रमांकाला तब्बल 1 लाख रुपये, दुसरे पारितोषिक 75 हजार, तिसरे 50 हजार आणि उत्तेजनार्थ 25 हजार रुपये.
महाराष्ट्र व भारताबाहेरील स्पर्धकांसाठीही अशीच बक्षीस योजना असून, विजेत्याला 1 लाख रुपयांचे पहिले पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आला असून, तो filmcitymumbai.org या संकेतस्थळावर तसेच दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवर उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.