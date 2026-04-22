Malegaon Blast Case Verdict: 2006 मालेगाव स्फोट प्रकरणी मोठी बातमी! उच्च न्यायालयाकडून चार आरोपींना मोठा दिलासा

Big news in 2006 Malegaon blast case: मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात बुधवारी महत्त्वाचा निकाल देत चार आरोपींना मोठा दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयाने यांच्याविरोधात निश्चित केलेले आरोप उच्च न्यायालयाने रद्द केले असून, त्यामुळे या आरोपींवरील खटला प्रभावीपणे संपुष्टात आला आहे. या निर्णयामुळे राजेंद्र चौधरी, धान सिंह, लोकेश शर्मा आणि मनोहर नरवारीया यांच्यावर चालू असलेली कारवाई थांबली आहे. सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ला घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार सादर करता आले नाहीत. तसेच इतर आरोपी आधीच निर्दोष मुक्त झाले असल्याने, उरलेल्या आरोपींवर कारवाई ठेवणे योग्य नसल्याचा मुद्दा बचाव पक्षाने मांडला होता.
2006 मध्ये मालेगाव येथे सलग स्फोट झाले होते, ज्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने हत्या, कट रचणे आणि UAPA अंतर्गत गंभीर आरोप निश्चित केले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या आधी 2008 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणातही सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर 2006 च्या प्रकरणातही पुराव्यांच्या अभावामुळे न्यायालयाने आरोपींना दिलासा दिला आहे. 2008 मधील स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा निकाल 31 जुलै 2025 रोजी लागला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की केवळ संशयाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही.
निर्णयानंतर संबंधित आरोपींनी न्यायालयाचे आभार मानले. अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर अखेर न्याय मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे जवळपास दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.